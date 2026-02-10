Prima pagină » Știri externe » Vicepreședintele Băncii Centrale Europene consideră că aprecierea euro nu este o dramă

Vicepreședintele Băncii Centrale Europene (BCE), Luis de Guindos, a considerat că actuala apreciere a euro „merită atenție”, dar nu este deloc atât de dramatică.
10 feb. 2026

Într-un interviu acordat agenției financiare Econostream Media, publicat marți, De Guindos a declarat că BCE nu are un curs de schimb țintă pentru euro, dar este o variabilă importantă pe care entitatea o monitorizează foarte atent, scrie EFE.

„Evoluția cursului de schimb euro-dolar depinde de evoluțiile din Europa și, în plus, de politicile din SUA. Acesta a fluctuat în jurul valorilor de 1,16 și 1,18 (dolari) pentru o perioadă extinsă. Recent, a existat o scurtă revenire, dar acum ne aflăm din nou în acest interval, ceea ce este complet în concordanță cu ipotezele incluse în proiecțiile noastre”, a adăugat de Guindos.

Kevin Warsh, o alegere bună

De Guindos a considerat că este necesar să se fie conștient și de cursul de schimb al altor valute, cum ar fi renminbi-ul chinezesc, yenul japonez sau rupia indiană.

De Guindos l-a descris, de asemenea, pe Kevin Warsh, care a fost nominalizat recent ca următorul președinte al Rezervei Federale (Fed), ca fiind „o persoană foarte bine informată , care știe cum funcționează piețele și înțelege importanța independenței băncii centrale”.

„În opinia mea, a fost o alegere bună ”, a adăugat vicepreședintele BCE.

De Guindos a considerat, de asemenea, că va fi necesar să se monitorizeze îndeaproape dacă există o deviere mai mare a comerțului din China către Europa, deoarece „exporturile chinezești ar putea avea un impact descendent asupra inflației și creșterii economice”.

