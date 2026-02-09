Prima pagină » Economic » Oficial BCE: Europa trebuie să se pregătească să joace un rol mai important în finanțele globale

Oficial BCE: Europa trebuie să se pregătească să joace un rol mai important în finanțele globale

Europa trebuie să se pregătească să joace un rol mai important în finanțele globale, în contextul reducerii rolului dolarului dolarului, și trebuie să-și consolideze arhitectura financiară pentru ca euro să poată câștiga o cotă mai mare de piață, a declarat Martin Kocher, membru al conducerii Băncii Centrale Europene.
Iulian Moşneagu
09 feb. 2026, 13:11, Economic

„Vedem de ceva timp un rol mai puternic pentru euro”, a spus Kocher, guvernatorul băncii centrale a Austriei, într-un interviu, potrivit Reuters.

Observăm un interes mai mare pentru euro din partea omologilor și cred că acesta este unul dintre motivele pentru care vedem o apreciere a euro, pentru care euro devine din ce în ce mai mult o monedă de refugiu”, a spus el.

Euro s-a apreciat cu 14% față de dolar în ultimul an, pe fondul scăderii încrederii în SUA din cauza politicilor comerciale imprevizibile și al creșterii încrederii în Europa, odată cu majorarea cheltuielilor pentru apărare și infrastructură.

Peste jumătate din rezervele valutare ale lumii sunt încă în dolari, însă această pondere a scăzut constant în ultimul deceniu. Această tendință ar urma să continue, ceea ce ar putea avantaja parțial euro, care are în prezent o cotă de piață de circa 20%.

Kocher a spus că această reașezare globală ar putea însemna un rol mai mare pentru euro, iar blocul comunitar trebuie să fie pregătit.

„Nu este un obiectiv să jucăm un rol mai mare pentru euro la nivel internațional, dar am putea fi forțați să o facem. Este important să fim bine pregătiți”, a spus el.

În privința politicii monetare din zona euro, Kocher a spus că este de acord cu abordarea BCE de a păstra direcția actuală.

„Cred că riscurile sunt acum echilibrate”, a spus Kocher. „Atât în ceea ce privește perspectiva inflației, cât și în ceea ce privește perspectiva economică”.

