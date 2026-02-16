Suedia la răscruce: Presiuni pentru abandonarea coroanei și adoptarea euro în fața noii ordini mondiale

Schimbarea vine în contextul unei lumi tot mai ostile. Amenințările din partea Rusiei, Chinei și politica „America First” a lui Donald Trump pun economiile mici în pericol. Adoptarea euro ar consolida legăturile europene ale Suediei într-un moment critic, scrie El Economista.

Ce s-a schimbat față de 2003

În 2003, suedezii au votat împotriva euro, concentrându-se pe independența monetară. Acum preocupările geopolitice au adăugat o nouă dimensiune dezbaterii. Amenințările lui Trump de a achiziționa Groenlanda de la Danemarca subliniază vulnerabilitatea țărilor mici.

„Suedia este acum membru cu drepturi depline al NATO și ne consolidăm apărarea cu partenerii din UE”, afirmă Cecilia Rönn, deputată din Partidul Liberal.

„Dar rămânem cu un picior în afară, în sensul că nu facem parte din cooperarea monetară”, subliniază ea.

Ministrul finanțelor, Elisabeth Svantesson, și-a anunțat sprijinul pentru o anchetă privind avantajele și dezavantajele adoptării euro. „Lumea se schimbă, la fel și UE”, a declarat ea în Parlament.

Argumentele pro-euro câștigă teren

Economistul suedez Lars Calmfors, considerat o figură influentă în chestiuni monetare, și-a schimbat părerea. În 2003 recomanda amânarea deciziei. Acum se arată mai pozitiv față de adoptarea euro.

„Considerațiile geopolitice sunt foarte diferite astăzi față de înainte”, spune Calmfors. „Este vorba de Rusia, de China și, desigur, de SUA, care este mult mai puțin fiabilă”, adaugă el.

O monedă comună ar strânge legăturile politice și ar oferi suedezilor un loc la masa discuțiilor monetare paneuropene. Ar facilita comerțul și investițiile directe în bloc. Peste 60% din comerțul Suediei se realizează cu UE, față de doar 6,4% cu SUA.

Rezistența internă rămâne puternică

Aproape majoritatea suedezilor se opun în continuare aderării la euro. Doar o treime susțin schimbarea. Sprijinul public este esențial, iar un nou referendum pare inevitabil.

Doar Partidul Liberal susține ferm euro, cu doar 2% din voturi. Moderații și partidele mai mici din Centru și Creștin-Democrat au ajuns doar să susțină cercetarea. Social-democrații nu au adoptat încă o poziție fermă.

Democrații suedezi de extremă dreapta, cu aproximativ 20% din voturi, se opun cel mai puternic. „Moneda noastră este strâns legată de independența noastră”, afirmă Oscar Sjöstedt, purtătorul lor de cuvânt economic.

Un proces lung

Dacă obstacolele vor fi depășite, abandonarea coroanei ar dura cel puțin patru ani. Acest termen include doi ani necesari pentru a demonstra un curs de schimb stabil față de euro.

Cecilia Rönn vede posibilități de accelerare. Ea face paralela cu aderarea la NATO în 2022, care părea imposibilă până când invazia Ucrainei a forțat decizia. „Pentru mine, euro nu este o chestiune de dacă, ci de când”, concluzionează ea.