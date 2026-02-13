Cât a influențat euro prețurile în Bulgaria

La aproximativ o lună și jumătate de la trecerea la moneda unică, inflația a rămas aproape de nivelul din zona euro, iar creșterile de prețuri asociate schimbării au fost limitate și temporare.

Guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, Dimitar Radev, a declarat joi, la un forum economic organizat la Sofia, că procesul de tranziție se desfășoară conform planului, iar efectele asupra economiei sunt, până acum, moderate, relatează Novinite.

Primele efecte ale monedei euro

Potrivit acestuia, adoptarea euro a dus la o creștere a inflației lunare din ianuarie cu aproximativ 0,3–0,4 puncte procentuale. Este vorba despre un efect punctual, legat de schimbarea monedei, care apare frecvent în astfel de procese, și nu despre o scumpire generalizată pe termen lung.

Datele preliminare ale Institutului Național de Statistică și ale Eurostat arată că inflația anuală din Bulgaria a ajuns în ianuarie la aproximativ 2,3%, un nivel apropiat de media din zona euro. Acest lucru arată că trecerea la moneda unică nu a generat, cel puțin în primele luni, presiuni majore asupra prețurilor.

Leva, aproape retrasă

În paralel, schimbarea efectivă a monedei avansează rapid. Aproximativ 85% din bancnotele și monedele în leva au fost deja retrase din circulație, fiind înlocuite cu peste 7 miliarde de euro, potrivit datelor prezentate de banca centrală.

Dimitar Radev a subliniat că trecerea la euro trebuie privită mai degrabă ca un cadru pentru stabilitate economică și disciplină instituțională, nu ca un scop în sine.

„Adoptarea monedei euro nu este un scop în sine, ci mai degrabă un cadru care face mai transparente și mai responsabile calitatea instituțiilor și sustenabilitatea politicilor economice”, a declarat guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei.

Temerile privind scumpirile, neconfirmate

Practic, mesajul transmis de autorități este că schimbarea monedei nu rezolvă automat problemele economice, dar obligă statul să mențină reguli mai stricte, politici fiscale prudente și instituții mai solide.

Bulgaria a introdus oficial euro la 1 ianuarie 2026, devenind cel mai nou stat membru al zonei euro. Primele date de după tranziție sunt urmărite atent atât în regiune, cât și în România, unde adoptarea monedei unice rămâne un obiectiv pe termen mai lung.

Pentru moment, evaluarea inițială a autorităților bulgare arată că temerile legate de scumpiri masive nu s-au confirmat, iar efectul asupra inflației a fost limitat și, cel mai probabil, temporar.