Bulgaria are un nou premier interimar. Andrei Giurov preia conducerea guvernului provizoriu

Decizia vine pe fondul unei instabilități politice prelungite, marcate de proteste de stradă și de incapacitatea partidelor de a forma majorități stabile.

Potrivit unui comunicat transmis de biroul prezidențial, Iliana Iotova l-a ales pe Andrei Giurov pentru a conduce un guvern interimar al Bulgariei, însărcinat cu pregătirea unui nou scrutin parlamentar. Numirea sa are loc după ce guvernul anterior a demisionat la data de 11 decembrie, în urma unor proteste masive declanșate de politicile economice și de nemulțumirile legate de combaterea corupției, scrie Reuters.

Andrei Giurov, în prezent viceguvernator al Băncii Centrale, este considerat o figură tehnocrată, menită să asigure stabilitate administrativă într-o perioadă de tranziție politică dificilă.

Calendarul alegerilor anticipate

Deocamdată, data alegerilor parlamentare anticipate nu a fost stabilită oficial. Iliana Iotova a sugerat anterior că scrutinul ar putea avea loc la mijlocul sau la sfârșitul lunii aprilie. Aceste alegeri vor fi cele de-al optulea scrutin parlamentar organizat în Bulgaria în doar cinci ani, un record care reflectă fragmentarea profundă a scenei politice.

Criza politică persistentă a dus la blocaje repetate în formarea guvernelor, parlamentele rezultate fiind incapabile să susțină coaliții funcționale pe termen lung.

Situația este complicată și mai mult de schimbările recente de la vârful statului. Fostul președinte Rumen Radev a demisionat luna trecută, transferând atribuțiile prezidențiale, în mare parte ceremoniale, către vicepreședinta Iliana Iotova. Aceasta a devenit astfel prima femeie care ocupă funcția de șef al statului bulgar.

Analiștii politici se așteaptă ca Rumen Radev să lanseze un nou partid și să candideze la alegerile anticipate, ceea ce ar putea redesena echilibrul de forțe politice.

Provocările viitoare

Numirea lui Andrei Giurov ca premier interimar al Bulgariei are loc într-un moment sensibil pentru țară, care a aderat recent la zona euro, la 1 ianuarie.

În ciuda acestui pas major, Bulgaria continuă să se confrunte cu instabilitate politică, nemulțumiri sociale și lipsa consensului politic, factori care vor influența decisiv viitorul guvern ales.