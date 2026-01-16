Bulgaria se îndreaptă spre alegeri anticipate după refuzul principalelor partide de a forma guvern

Președintele Rumen Radev a anunțat vineri că Bulgaria va organiza alegeri anticipate, după ce principalele partide au respins mandatul de a constitui un guvern, anunță Reuters.

Decizia partidelor de a nu forma viitorul guvern a venit ca o urmare a demisiei administrației anterioare, în contextul protestelor de amploare.

Rumen Radev i-a oferit vineri Alianței pentru Drepturi și Libertăți ultima oportunitate de a încerca să formeze un guvern, însă aceasta a refuzat solicitarea.

În urma refuzului de vineri, Bulgaria se pregătește oficial pentru alegeri anticipate, al optulea scrutin din ultimii patru ani. Niciunul dintre partidele implicate nu deține suficiente locuri într-un parlament fragmentat pentru a crea o majoritate stabilă.

„Mergem la alegeri”, a spus Rumen Radev.

Coaliția prim-ministrului Rosen Zhelyazkov a abandonat luna trecută, după săptămâni de proteste împotriva corupției și a unui nou buget care ar fi crescut taxele.

Plecarea sa, care a venit înainte ca Bulgaria să adere la zona euro la 1 ianuarie, a declanșat un proces constituțional, în care GERB-SDS și PP-DB au respins oferta lui Radev de a forma o coaliție guvernamentală în această săptămână.

Fiindcă Alianța pentru Drepturi și Libertăți i-a refuzat oferta vineri, Rumen Radev trebuie să numească un cabinet interimar și să stabilească o dată pentru alegeri anticipate.