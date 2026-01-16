Prima pagină » Politic » Bulgaria se îndreaptă spre alegeri anticipate după refuzul principalelor partide de a forma guvern

Bulgaria se îndreaptă spre alegeri anticipate după ce principalele partide au refuzat să formeze un guvern. Rumen Radev trebuie să numească un guvern interimar și să organizeze alegerile.
Nițu Maria
16 ian. 2026, 12:19, Politic

Președintele Rumen Radev a anunțat vineri că Bulgaria va organiza alegeri anticipate, după ce principalele partide au respins mandatul de a constitui un guvern, anunță Reuters.

Decizia partidelor de a nu forma viitorul guvern a venit ca o urmare a demisiei administrației anterioare, în contextul protestelor de amploare.

Rumen Radev i-a oferit vineri Alianței pentru Drepturi și Libertăți ultima oportunitate de a încerca să formeze un guvern, însă aceasta a refuzat solicitarea.

În urma refuzului de vineri, Bulgaria se pregătește oficial pentru alegeri anticipate, al optulea scrutin din ultimii patru ani. Niciunul dintre partidele implicate nu deține suficiente locuri într-un parlament fragmentat pentru a crea o majoritate stabilă.

„Mergem la alegeri”, a spus Rumen Radev.

Coaliția prim-ministrului Rosen Zhelyazkov a abandonat luna trecută, după săptămâni de proteste împotriva corupției și a unui nou buget care ar fi crescut taxele.

Plecarea sa, care a venit înainte ca Bulgaria să adere la zona euro la 1 ianuarie, a declanșat un proces constituțional, în care GERB-SDS și PP-DB au respins oferta lui Radev de a forma o coaliție guvernamentală în această săptămână.

Fiindcă Alianța pentru Drepturi și Libertăți i-a refuzat oferta vineri, Rumen Radev trebuie să numească un cabinet interimar și să stabilească o dată pentru alegeri anticipate.

