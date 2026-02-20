Oana Țoiu, discuție cu Ministra de Externe a Bulgariei: România și Bulgaria își consolidează parteneriatul strategic și cooperarea la Marea Neagră

Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a anunțat pe platforma X că a avut o primă convorbire oficială cu nou-numita ministră a Afacerilor Externe din Bulgaria, Nadezhda Neynsky.

Just had a first call with the newly appointed 🇧🇬FM, Nadezhda Neynsky, to convey my sincere congratulations and express my readiness to work together in the period ahead. 🇷🇴 and 🇧🇬 have a strong tradition of close cooperation, grounded in good neighbourly relations, friendship,… pic.twitter.com/COVbZ3NhKE — Toiu Oana (@oana_toiu) February 20, 2026

Mesajul transmis de Țoiu menționează că discuțiile dintre cele două ministre s-a axat pe continuitatea relațiilor bilaterale și dorința de a consolida cooperarea dintre România și Bulgaria.

„Tocmai am avut o primă convorbire cu nou-numita ministru de externe, Nadezhda Neynsky, pentru a-i transmite sincere felicitări și a-mi exprima disponibilitatea de a lucra împreună în perioada următoare”, a scris Oana Țoiu pe X.

Șefa diplomației române a declarat că relația dintre România și Bulgaria are la bază o tradiție solidă de colaborare, construită pe relații apropiate și interese comune în cadrul structurilor euroatlantice.

„România și Bulgaria au o tradiție puternică de cooperare strânsă, ancorată în relații de bună vecinătate, prietenie și parteneriatul nostru în cadrul UE, NATO și la nivel regional”, a transmis ministra de Externe.

Oana Țoiu a menționat că parteneriatul strategic dintre cele două state, semnat în urmă cu trei ani, este considerat un pilon important pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale.

„Parteneriatul nostru strategic, semnat acum trei ani, este de mare importanță și ne propunem să-l consolidăm ca fundament pentru o cooperare sectorială bilaterală mai profundă, o interconectivitate sporită și un angajament consolidat în regiunea Mării Negre”, a scris Oana Țoiu.

România și Bulgaria, ambele membre ale Uniunii Europene și NATO, au interese comune în domenii precum securitatea, energia, infrastructura și conectivitatea regională.