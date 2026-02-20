Prima pagină » Politic » Oana Țoiu, discuție cu Ministra de Externe a Bulgariei: România și Bulgaria își consolidează parteneriatul strategic și cooperarea la Marea Neagră

Oana Țoiu, discuție cu Ministra de Externe a Bulgariei: România și Bulgaria își consolidează parteneriatul strategic și cooperarea la Marea Neagră

Oana Țoiu a anunțat că a avut o primă discuție cu noua ministră de Externe a Bulgariei, Nadezhda Neynsky, și că România vrea să-și consolideze parteneriatul strategic cu țara vecină.
Nițu Maria
20 feb. 2026, 16:33, Politic

Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a anunțat pe platforma X că a avut o primă convorbire oficială cu nou-numita ministră a Afacerilor Externe din Bulgaria, Nadezhda Neynsky.

Mesajul transmis de Țoiu menționează că discuțiile dintre cele două ministre s-a axat pe continuitatea relațiilor bilaterale și dorința de a consolida cooperarea dintre România și Bulgaria.

„Tocmai am avut o primă convorbire cu nou-numita ministru de externe, Nadezhda Neynsky, pentru a-i transmite sincere felicitări și a-mi exprima disponibilitatea de a lucra împreună în perioada următoare”, a scris Oana Țoiu pe X.

Șefa diplomației române a declarat că relația dintre România și Bulgaria are la bază o tradiție solidă de colaborare, construită pe relații apropiate și interese comune în cadrul structurilor euroatlantice.

„România și Bulgaria au o tradiție puternică de cooperare strânsă, ancorată în relații de bună vecinătate, prietenie și parteneriatul nostru în cadrul UE, NATO și la nivel regional”, a transmis ministra de Externe.

Oana Țoiu a menționat că parteneriatul strategic dintre cele două state, semnat în urmă cu trei ani, este considerat un pilon important pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale.

„Parteneriatul nostru strategic, semnat acum trei ani, este de mare importanță și ne propunem să-l consolidăm ca fundament pentru o cooperare sectorială bilaterală mai profundă, o interconectivitate sporită și un angajament consolidat în regiunea Mării Negre”, a scris Oana Țoiu.

România și Bulgaria, ambele membre ale Uniunii Europene și NATO, au interese comune în domenii precum securitatea, energia, infrastructura și conectivitatea regională.

