Prima pagină » Life-Entertaiment » Britanicii recomandă Bulgaria: este „noua Mallorca”, dar are mâncare, bere și zboruri ieftine

Britanicii recomandă turismul în Bulgaria. Este „noua Mallorca”, dar are mâncare, bere și zboruri ieftine, susțin britanicii. Experții în turism estimează că în acest an va crește semnificativ interesul străinilor pentru destinațiile turistice din Bulgaria.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
17 feb. 2026, 11:33, Life-Inedit

Bulgaria este prezentată de britanici drept „noua Mallorca”, potrivit Express. Are „farmecul Europei la jumătate de preț”, subliniază britanicii care au analizat prețurile, peisajele, moștenirea culturală și scena culinară din țara vecină.

Conform descrierii, Bulgaria este o țară subestimată cu plaje cu nisip imaculat la Marea Neagră și munți înalți, care pot concura cu Insulele Baleare. În plus „noua Mallorca”, are prețuri foarte accesibile fiind cunoscută drept una dintre cele mai ieftine țări din Europa.

Britanicii susțin că turiștii pot plăti în jur de 10 euro pentru o masă, în timp ce o cină cu trei feluri de mâncare pentru două persoane ar putea costa în jur de 40 de euro. Berea îndrăgită de britanici este și ea ieftină: prețul pentru o halbă pleacă de la 2 euro.

Un alt mare avantaj pentru britanici are legătură cu zborurile către Bulgaria. Cele mai ieftine bilete de avion costă în jur de 15-20 de euro.

Experții recomandă și capitala Bulgariei. Sofia, oferă o escapadă fermecătoare cu biserici magnifice și străzi vibrante, servind în același timp ca o bază excelentă pentru drumeții montane. Pentru plajă specialiștii recomandă orașele Burgas și Varna.

