Criza politică din Bulgaria. Fostul președinte bulgar Rumen Radev intră în politica de partid și anunță candidatură înaintea unui nou scrutin

În vârstă de 62 de ani, Radev a părăsit în această lună funcția prezidențială (în mare parte ceremonială) cu un an înainte de finalul mandatului, după nouă ani. El și-a reiterat mesajul potrivit căruia clasa politică „și-a trădat” cetățenii și a spus că intrarea sa în politica de partid este un răspuns la recentele proteste anti-corupție.

„Bulgarii au cerut sfârșitul modelului de corupție și fărădelege”, a declarat Radev, susținând că se simte dator „să răspundă apelurilor” publice.

Context: criză politică, proteste și presiuni înaintea trecerii la euro

Anunțul vine după ce zeci de mii de protestatari au ieșit în stradă luna trecută, o mișcare care a dus la căderea coaliției de guvernare în decembrie, cu câteva săptămâni înainte de adoptarea monedei euro. Un nou scrutin este așteptat în următoarele luni, într-un climat în care nicio coaliție nu a rezistat un an întreg de la valul de proteste anticorupție din 2021.

Instabilitatea a erodat încrederea în partidele tradiționale, inclusiv după ce dominația politică a fostului premier Boyko Borissov a fost zdruncinată în urmă cu câțiva ani, deși acesta conduce în continuare cel mai mare partid din țară.

Profil și controverse: mesaj anti-elite și acuzații de narative pro-ruse

Fost general al forțelor aeriene, instruit în SUA, Radev a candidat la președinție în urmă cu un deceniu sprijinit de Partidul Socialist Bulgar, fiind perceput ca o figură familiară într-o țară în care sentimentul anti-elite a crescut puternic. El s-a poziționat public împotriva „oligarhilor” și a „structurilor de tip mafiot”, promițând să combată corupția pe care o consideră înrădăcinată în cultura politică.

Criticii îl acuză însă că reia teze apropiate de Kremlin, invocând refuzul de a susține ajutor militar pentru Ucraina și opoziția față de sancțiunile împotriva Moscova. În același timp, fostul președinte a criticat țintele climatice ale Uniunea Europeană și mai multe acorduri comerciale urmărite de bloc.

Referindu-se la războiul din Ucraina, el a reluat public criticile privind sprijinul european, întrebând retoric cine a încurajat contraofensiva ucraineană din 2023, pe care a descris-o drept „o catastrofă” pentru armata ucraineană.

Electorat volatil și sondaje: „foamea” de partide noi

Pe fondul scumpirilor și al tensiunilor regionale de la Marea Neagră, partidele anti-sistem și cele percepute drept mai prietenoase cu Rusia au câștigat teren. Un sondaj al Alpha Research, realizat între 5 și 12 decembrie, arată că aproximativ 40% dintre bulgari consideră că e mai bine ca guvernul să fie condus de un partid nou. Potrivit aceleiași cercetări, o formațiune asociată lui Radev ar putea atrage circa jumătate dintre acești alegători, în timp ce restul s-ar putea orienta către alte opțiuni, inclusiv grupări naționaliste sau anti-UE, potrivit institutului de sondare cu sediul în Sofia.