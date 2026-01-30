Prima pagină » Știri externe » Criza politică din Bulgaria. Fostul președinte bulgar Rumen Radev intră în politica de partid și anunță candidatură înaintea unui nou scrutin

Fostul șef al statului bulgar, unul dintre cei mai populari politicieni ai țării, a anunțat vineri seară, într-un interviu la televiziunea publică, că va candida la următoarele alegeri parlamentare, a opta rundă electorală în cinci ani, într-o încercare declarată de a „schimba peisajul politic” și de a pune capăt unei perioade îndelungate de instabilitate.
În vârstă de 62 de ani, Radev a părăsit în această lună funcția prezidențială (în mare parte ceremonială) cu un an înainte de finalul mandatului, după nouă ani. El și-a reiterat mesajul potrivit căruia clasa politică „și-a trădat” cetățenii și a spus că intrarea sa în politica de partid este un răspuns la recentele proteste anti-corupție.

„Bulgarii au cerut sfârșitul modelului de corupție și fărădelege”, a declarat Radev, susținând că se simte dator „să răspundă apelurilor” publice.

Context: criză politică, proteste și presiuni înaintea trecerii la euro

Anunțul vine după ce zeci de mii de protestatari au ieșit în stradă luna trecută, o mișcare care a dus la căderea coaliției de guvernare în decembrie, cu câteva săptămâni înainte de adoptarea monedei euro. Un nou scrutin este așteptat în următoarele luni, într-un climat în care nicio coaliție nu a rezistat un an întreg de la valul de proteste anticorupție din 2021.

Instabilitatea a erodat încrederea în partidele tradiționale, inclusiv după ce dominația politică a fostului premier Boyko Borissov a fost zdruncinată în urmă cu câțiva ani, deși acesta conduce în continuare cel mai mare partid din țară.

Profil și controverse: mesaj anti-elite și acuzații de narative pro-ruse

Fost general al forțelor aeriene, instruit în SUA, Radev a candidat la președinție în urmă cu un deceniu sprijinit de Partidul Socialist Bulgar, fiind perceput ca o figură familiară într-o țară în care sentimentul anti-elite a crescut puternic. El s-a poziționat public împotriva „oligarhilor” și a „structurilor de tip mafiot”, promițând să combată corupția pe care o consideră înrădăcinată în cultura politică.

Criticii îl acuză însă că reia teze apropiate de Kremlin, invocând refuzul de a susține ajutor militar pentru Ucraina și opoziția față de sancțiunile împotriva Moscova. În același timp, fostul președinte a criticat țintele climatice ale Uniunea Europeană și mai multe acorduri comerciale urmărite de bloc.

Referindu-se la războiul din Ucraina, el a reluat public criticile privind sprijinul european, întrebând retoric cine a încurajat contraofensiva ucraineană din 2023, pe care a descris-o drept „o catastrofă” pentru armata ucraineană.

Electorat volatil și sondaje: „foamea” de partide noi

Pe fondul scumpirilor și al tensiunilor regionale de la Marea Neagră, partidele anti-sistem și cele percepute drept mai prietenoase cu Rusia au câștigat teren. Un sondaj al Alpha Research, realizat între 5 și 12 decembrie, arată că aproximativ 40% dintre bulgari consideră că e mai bine ca guvernul să fie condus de un partid nou. Potrivit aceleiași cercetări, o formațiune asociată lui Radev ar putea atrage circa jumătate dintre acești alegători, în timp ce restul s-ar putea orienta către alte opțiuni, inclusiv grupări naționaliste sau anti-UE, potrivit institutului de sondare cu sediul în Sofia.

