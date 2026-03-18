Președintele în funcție al unei țări, reales cu aproape 95% din voturi. El conduce de zeci de ani

Președintele congolez Sassou Nguesso a câștigat al cincilea mandat în fruntea țării, conform rezultatelor provizorii citate de Al Jazeera.

Marți seara, ministrul de Interne din Congo, Raymond Zephirin Mboulou, a anunțat la televiziunea de stat că Sassou Nguesso a primit 94,82% din voturile de duminică. De asemenea, televiziunea de stat a raportat o prezență la vot de 84,65%.

Sassou Nguesso, în vârstă de 82 de ani, este la puterea de 42 de ani. Noul mandat îi va acorda încă cinci ani în conducerea țării. În alegeri el s-a confrutat cu șase contracandidați puțin cunoscuți. Totodată, două partide importante au refuzat să sprijine candidați din cauza suspiciunilor privind corectitudinea scrutinului.

Sassou Nguesso a ajuns la putere pentru prima dată în 1979 și a condus până în 1992. În 1997, el a revenit la putere ca lider de miliție după un război civil de patru luni. În 2015, un referendum constituțional a eliminat limitele de vârstă și mandat prezidențial, permițându-i să candideze din nou.

Republica Congo este o țară bogată în petrol și minerale. Totuși, țara are o datorie internațională uriașă. Banca Mondială estimează că datoria se ridică la 94,5% din produsul intern brut al țării.