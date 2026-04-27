USR cere adoptarea proiectelor privind 300 de parlamentari și alegerea primarilor în două tururi

Potrivit unui comunicat al USR, solicitarea făcută în Camera Deputaților a fost respinsă.

„Românii au spus clar, încă din 2009, că vor 300 de parlamentari. Au mai spus și că vor să își aleagă primarii în două tururi de scrutin. Firesc, acestea sunt două dintre prioritățile USR. Și nu de ieri, de azi, ci de ani buni, doar că, de fiecare dată, s-au opus celelalte partide politice. Acum, că tot am văzut cum PSD și-a dat AUR-ul pe față și a trecut din tabăra pro-europenilor alături de extremiști, considerăm că este un moment mai bun ca niciodată să punem proiectele USR pe ordinea de zi a comisiilor și, apoi, a plenului, ca să vadă toți românii cine vrea cu adevărat să respecte voința cetățenilor și cine folosește aceste subiecte doar în declarații populiste în fața camerelor de filmat”, declară Diana Stoica, lidera deputaților USR.

Proiectul USR privind reducerea numărului de parlamentari la 200 de deputați și 100 de senatori a fost adoptat tacit de Senat în noiembrie 2025 și, de atunci, este blocat în Camera Deputaților.

Termenul pentru depunerea raportului – 26 noiembrie 2025 – este depășit de mult.

Cu și mai mare vechime, de peste 6 ani, este inițiativa USR privind revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Și acest proiect este blocat în Camera Deputaților, deși USR a mai formulat solicitări pentru dezbaterea și adoptarea lui, mai arată partidul în comunicat.