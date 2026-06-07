Peru își alege al nouălea președinte în 10 ani, după ani de instabilitate și scandaluri de corupție

Peruvienii au votat duminică în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, într-un scrutin marcat de temerile legate de criminalitate, instabilitate politică și un număr foarte mare de alegători indeciși. Miza alegerilor este uriașă: Peru ar urma să aibă al nouălea președinte în ultimii zece ani, potrivit AP.

În cursa finală au rămas Keiko Fujimori, politician conservator și fiica fostului președinte Alberto Fujimori, și Roberto Sánchez, congresman naționalist și apropiat al fostului lider Pedro Castillo, aflat în închisoare.

Un rezultat extrem de strâns

Rezultatul se anunță extrem de strâns, în condițiile în care sondajele indicau înainte de vot că aproape 30% dintre alegători erau încă nehotărâți.

În primul tur al alegerilor, desfășurat în aprilie, niciunul dintre cei doi candidați nu a reușit să obțină măcar 20% din voturi.

Rezultatele oficiale au arătat atunci că Fujimori a primit 17% din sufragii, iar Sánchez aproximativ 12%.

Tema de interes a campaniei electorale a fost fenomentul criminalității

Autoritățile electorale au avertizat că rezultatul final ar putea fi cunoscut abia peste câteva zile, în contextul unei competiții foarte echilibrate.

La scrutinul precedent, validarea rezultatelor a durat mai bine de o lună.

Tema dominantă a campaniei electorale a fost creșterea criminalității, în special fenomenul extorcării și influența tot mai mare a grupărilor de crimă organizată.

Potrivit unui sondaj realizat în 2025 de Institutul Național de Statistică și Informatică din Peru, 84% dintre locuitorii zonelor urbane se tem că ar putea deveni victime ale unei infracțiuni în următoarele 12 luni.

Keiko Fujimori promite că va combate dur criminalitatea

Experții pun ascensiunea rețelelor criminale pe seama profiturilor uriașe generate de exploatările ilegale de aur din Anzi și Amazon.

Keiko Fujimori și-a construit campania în jurul promisiunii de a combate dur criminalitatea.

Ea propune militarizarea granițelor, creșterea prezenței poliției și armatei în zonele periculoase și folosirea tehnologiei pentru combaterea extorcării.

În timpul dezbaterii electorale, candidata a declarat că va lupta împotriva criminalității „așa cum guvernul tatălui ei a învins gruparea Sendero Luminoso”.

Roberto Sanchez a promis reforme în asigurarea securității

Pe de altă parte, Roberto Sánchez a promis reforme în cadrul forțelor de poliție și o implicare mai mare a armatei în asigurarea securității.

Candidatul în vârstă de 57 de ani a încercat, totodată, să liniștească investitorii, afirmând că nu intenționează să naționalizeze companiile străine care exploatează resurse minerale și gaze în Peru.

Prezența la urne a fost mai redusă

Votul este obligatoriu în Peru pentru cetățenii cu vârste între 18 și 70 de ani, iar neparticiparea este sancționată cu amendă.

Peste 27 de milioane de persoane au fost înscrise pe listele electorale, dintre care aproximativ 1,2 milioane urmau să voteze din străinătate.

În ciuda obligativității votului, prezența la urne în capitala Lima a părut mai redusă decât la scrutinurile precedente, multe secții de votare fiind aproape goale pe parcursul zilei.

Câștigătorul alegerilor urmează să depună jurământul luna viitoare.