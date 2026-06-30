SUA salută victoria „semnificativă” a lui Keiko Fujimori, noua președintă a Peruului

„Administrația Trump așteaptă cu interes aprofundarea colaborării cu guvernul Fujimori pentru a consolida cooperarea în domeniul securității și a întări cooperarea bilaterală în materie de investiții și comerț în regiunea noastră”, a declarat Rubio, potrivit Le Figaro.

Candidata de dreapta Keiko Fujimori a fost declarată oficial luni câștigătoare a celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Peru, la trei săptămâni de la desfășurarea scrutinului.

Keiko Fujimori, în vârstă de 51 de ani, a obținut 50,13% din voturi, față de 49,86% pentru rivalul său de stânga, Roberto Sanchez, potrivit rezultatelor finale, ceea ce face ca aceste alegeri să fie printre cele mai strânse din istoria recentă a Americii Latine.

Victoria sa a marcat revenirea fujimorismului la putere, la mai bine de două decenii de la sfârșitul domniei tatălui său, Alberto Fujimori (1990-2000), care a condus țara cu mână de fier înainte de a cădea în dizgrație, fiind condamnat pentru corupție și crime împotriva umanității.