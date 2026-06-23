Peru: există criză după criză / Roberto Sánchez contestă voturile din diaspora: „Nu vom recunoaște guvernul domnișoarei Keiko”

Candidatul la președinția statului Peru, Roberto Sánchez, a anunțat marți că nu va recunoaște rezultatul turului al doilea al alegerilor prezidențiale, desfășurat pe 7 iunie, dacă autoritățile vor valida voturile exprimate de peruvienii din străinătate, potrivit AP.

Acesta susține că procesarea acestor buletine de vot nu a respectat procedurile prevăzute de lege.

Potrivit datelor oficiale, după numărarea a 99,72% din voturi, Sánchez se află la aproximativ 40.000 de voturi în urma candidatei conservatoare Keiko Fujimori, iar rezultatele preliminare indică faptul că aceasta urmează să câștige scrutinul.

La alegeri au participat peste 18 milioane de alegători.

Ce spun oamenii lui Sánchez

Campania lui Sánchez a depus o contestație prin care solicită anularea voturilor exprimate de cei peste 307.000 de cetățeni peruani din diaspora.

Reprezentanții candidatului susțin că secțiile de votare din consulate nu au utilizat aplicația guvernamentală destinată scanării proceselor-verbale, așa cum prevede legislația electorală, ceea ce ar fi creat posibilitatea unor fraude.

Ministerul Afacerilor Externe din Peru a respins acuzațiile, explicând că autoritățile electorale au aprobat, la sfârșitul lunii mai, o modificare a procedurii.

Astfel, din cauza problemelor tehnice întâmpinate la primul tur de scrutin, procesele-verbale au fost expediate direct la Lima pentru centralizare, fără a mai fi scanate în consulate.

Autoritatea electorală peruană a negat, însă, existența unor nereguli

Și Oficiul Național pentru Procese Electorale (ONPE) a negat existența unor nereguli și a respins acuzațiile de fraudă formulate de echipa lui Sánchez.

„În aceste condiții de încălcare a regulilor, nu vom recunoaște guvernul domnișoarei Keiko Fujimori”, a declarat marți candidatul.

Datele ONPE arată că aproximativ 65% dintre voturile exprimate de peruanii din afara țării au fost în favoarea lui Keiko Fujimori.

Aceasta a obținut un sprijin covârșitor în rândul alegătorilor din Statele Unite, Argentina și Japonia, țara de origine a bunicilor săi paterni.

Fujimori nu a comentat solicitarea rivalului său privind anularea voturilor din diaspora.

Sánchez a fost devansat de Fujimori la Lima

Roberto Sánchez, fost ministru al Comerțului și aliat al fostului președinte Pedro Castillo, aflat în detenție, și-a construit campania în jurul promisiunii de reformare a sectorului minier, prin acordarea unor beneficii mai mari comunităților locale din zonele cu exploatări de cupru și aur.

El s-a bucurat de un sprijin puternic în regiunile andine din sudul țării, însă a fost devansat de Fujimori în capitala Lima, unde locuiește aproximativ o treime din electorat.

Criză după criză în Peru

Peru traversează de mai mulți ani o perioadă de instabilitate politică.

În ultimul deceniu, țara a avut opt președinți, dintre care doar doi au fost aleși prin vot popular, ceilalți preluând funcția după demisii sau destituiri pe fondul unor scandaluri de corupție.

În pofida crizelor politice repetate, Peru și-a păstrat stabilitatea macroeconomică și rămâne una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din America de Sud.