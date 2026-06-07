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Alegeri parlamentare în Armenia între presiunea rusă și parcursul pro-occidental

Cetățenii Armeniei merg duminică la urne în cadrul alegerilor parlamentare într-un scrutin considerat un test important pentru guvernul premierului Nikol Pașinian și pentru strategia sa de apropiere de Occident și de consolidare a unui acord de pace cu Azerbaidjanul.
Alegeri parlamentare în Armenia între presiunea rusă și parcursul pro-occidental
Sursă foto: Hepta
Radu Mocanu
07 iun. 2026, 08:17, Știri externe
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Sondajele de opinie indică un avantaj pentru partidul de guvernământ Contractul Civil, condus de premierul Nikol Pașinian, care este creditat cu până la 32% din intențiile de vot. Pe locul al doilea se află partidul pro-rus Armenia Puternică, susținut de până la 11% dintre alegători, informează Reuters

Viitorul geopolitic al Armeniei

Ajuns la putere în 2018, Pașinian a orientat Armenia către o cooperare mai strânsă cu statele occidentale și s-a distanțat de Rusia, partenerul tradițional al țării.

Această schimbare a generat nemulțumiri la Moscova înaintea alegerilor care a avertizat Erevanul că își va pierde avantajele economice oferite și a luat mai multe măsuri economice precum interzicerea exportului mai multor produse. 

De asemenea, Rusia ar urma să trimită 100.000 de armeni care trăiesc în Rusia pentru a vota împotriva actualului prim-ministru Nikol Pașinian la alegeri

Conflictul din Nagorno-Karabah

Premierul s-a confruntat însă cu critici puternice din partea opoziției și a unor segmente ale societății, care îl acuză că a făcut concesii prea mari Azerbaidjanului, în special după războiul din 2023.  Atunci, regiunea separatistă Nagorno-Karabah, locuită de etnici armeni, a fost recucerită de Azerbaidjan în urma unei ofensive fulger. 

Pe de altă parte, criticii și organizațiile pentru drepturile omului îl acuză pe premier de autoritarism, întrucât mai mulți oponenți politici ai guvernării au fost arestați, valul de țintind și membri ai opoziției, inclusiv candidați parlamentari ai partidului Armenia Puternică. 

Guvernul a aparat acțiunile agențiilor de aplicare a legii, susținând că persoanele vizate încercau să instige la lovituri de stat. 

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