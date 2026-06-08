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Volodimir Zelenski l-a felicitat pe Nikol Pașinian pentru victoria în alegerile parlamentare din Armenia

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski l-a felicitat luni pe premierul Nikol Pașinian pentru victoria în alegerile din Armenia.
Volodimir Zelenski l-a felicitat pe Nikol Pașinian pentru victoria în alegerile parlamentare din Armenia
Maria Nițu
08 iun. 2026, 13:35, Politic
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a felicitat pe premierul armean Nikol Pașinian pentru victoria obținută de partidul său în alegerile parlamentare din Armenia.

Acesta a și transmis un mesaj de susținere pentru apropierea țării de Uniunea Europeană. Potrivit Ukrinform, mesajul liderului ucrainean a fost publicat pe platforma X.

„Felicit Armenia pentru organizarea unor alegeri democratice și libere și pe Nikol Pașinian pentru victoria sa. Aceasta este, de asemenea, o victorie pentru suveranitatea Armeniei, independența dumneavoastră și dreptul dumneavoastră de a trăi așa cum doriți. Vă dorim succes”, a transmis Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a precizat că Ucraina este pregătită să își extindă cooperarea cu Armenia în perioada următoare, având în vedere noile rezultate politice după alegeri.

În același mesaj, Zelenski a făcut referire și la relația Armeniei cu Uniunea Europeană.

„Acum este momentul ca Uniunea Europeană să sprijine cu adevărat Armenia și să facă tot ce este necesar pentru ca oamenii să simtă că viața este mai bună datorită relațiilor cu Europa”, a afirmat liderul de la Kiev.

„Acesta este un test pentru Uniunea Europeană. Este important să nu pierdem timpul și să nu ratăm oportunități”, a mai declarat Zelenski.

Potrivit datelor publicate de Comisia Electorală Centrală din Armenia, luni dimineață, 8 iunie, partidul de guvernământ al premierului Nikol Pașinian, „Acordul Cetățenesc”, conduce alegerile parlamentare cu 50,07% din voturi.

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