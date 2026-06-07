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Kosovo: Noi alegeri parlamentare în încercarea ieșirii din criza politică prelungită

Cetățenii din Kosovo merg duminică la urne pentru al treilea rând de alegeri din ultimele 18 luni în care în urma ultimilor alegeri, nu s-a reușit formarea unei majorități suficient de stabile pentru a pune capăt blocajului politic.
Kosovo: Noi alegeri parlamentare în încercarea ieșirii din criza politică prelungită
Hepta/Meidafax Foto
Radu Mocanu
07 iun. 2026, 08:44, Știri externe
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Micul stat balcanic se confruntă cu o criză politică prelungită, scrutinul de azi fiind al treilea din ultimele 18 luni, după ce fostul parlament, profund fragmentat, a eșuat inițial în tentativa de a alege un președinte al forului legislativ, iar ulterior nu a reușit să numească un nou șef al statului. 

La ultimul scrutin, din luna decembrie,  partidul premierului Albin Kurti, Autodeterminarea (VV) a obținut 51.1% din voturi, în creștere față de procentul de 42% înregistrat la alegerile anterioare, insuficiente pentru finalizarea blocajului prelungit, relatează Reuters

Cu toatea acestea, deși Kosovo are aspirații clare de aderare la Uniunea Europeană, țara nu a avut un guvern funcțional în cea mai mare parte a ultimului an. 

Kurti a ajuns la putere în 2021 și promovează o agendă cu accente naționaliste și orientată spre politici sociale, dar și se opune unor concesii suplimentare în relația cu Serbia. 

Comisia Electorală a anunțat că peste 900 de candidați din 17 partide și trei alianțe electorale concurează pentru cele 120 de locuri din parlament.  

Pe listele electorale sunt înscriși aproximativ 2.1 milioane de alegători, un număr care depășește populația rezidentă a țării, estimată la 1.6 milioane de persoane, datorită diasporei numeroase. 

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