Alegerile din Kosovo: Partidul premierului Albin Kurti câștigă, însă blocajul politic va continua

Rezultatul alegerilor

Partidul Autodeterminarea al premierului Albin Kurti a câștigat scrutinul parlamentar de duminică, obținând 43% din voturi, după numărarea a 99.4% dintre buletine, relatează Reuters.

Pe locurile următoare s-au situat Partidul Democrat din Kosovo, cu 21% din voturi, și Liga Democrată din Kosovo, cu 18%.

În ciuda victoriei, partidul lui Kurti are nevoie de parteneri de coaliție pentru a forma noul executiv și este obligat să ajungă la un compromis cu rivalii politici pentru a asigura majoritatea de două treimi necesară alegerii președintelui țării.

Al treilea scrutin în doar 18 luni

Rezultatul alegerilor înseamnă o continuare a blocajului politic din Kosovo, scrutinul de duminică fiind generat de incapacitatea partidelor de a alege un președinte.

Alegerile au fost cel de-al treilea tur electoral din ultimele 18 luni.

La scrutinul anterior, din decembrie, Autodeterminarea obținuse 51%, în creștere față de 42% cât obținuse în februarie 2025.

Alegerile au fost marcate și de o scădere a interesului populației. Prezența la vot a fost de doar sub 37%, față de 45% în decembrie, electoratul declarându-se epuizat de alegerile repetate.

„Elita politică trebuie să fie pregătită să ajungă la un acord. În ultimii ani a existat o diviziune foarte profundă, iar aceasta trebuie să ia sfârșit”, a afirmat un alegător.

Pe fondul instabilității politice, statul a fost lăsat fără un guvern deplin funcțional, întârziind reformele cerute de Uniunea Europeană și blocând fluxul de fonduri comunitare.