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Alegerile din Kosovo: Partidul premierului Albin Kurti câștigă, însă blocajul politic va continua

Partidul condus de premierul Albin Kurti, Autodeterminarea, a câștigat alegerile parlamentare anticipate de duminică, însă rezultatul nu îi asigură majoritatea necesară pentru formarea unui guvern stabil și pentru depășirea blocajului politic care afectează țara de mai bine de un an.
Alegerile din Kosovo: Partidul premierului Albin Kurti câștigă, însă blocajul politic va continua
Hepra/Mediafax Foto
Radu Mocanu
08 iun. 2026, 11:03, Știri externe
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Rezultatul alegerilor

Partidul Autodeterminarea al premierului Albin Kurti a câștigat scrutinul parlamentar de duminică, obținând 43% din voturi, după numărarea a 99.4% dintre buletine, relatează Reuters

Pe locurile următoare s-au situat Partidul Democrat din Kosovo, cu 21% din voturi, și Liga Democrată din Kosovo, cu 18%. 

În ciuda victoriei, partidul lui Kurti are nevoie de parteneri de coaliție pentru a forma noul executiv și este obligat să ajungă la un compromis cu rivalii politici pentru a asigura majoritatea de două treimi necesară alegerii președintelui țării. 

Al treilea scrutin în doar 18 luni

Rezultatul alegerilor înseamnă o continuare a blocajului politic din Kosovo, scrutinul de duminică fiind generat de incapacitatea partidelor de a alege un președinte.

Alegerile au fost cel de-al treilea tur electoral din ultimele 18 luni.

La scrutinul anterior, din decembrie, Autodeterminarea obținuse 51%, în creștere față de 42% cât obținuse în februarie 2025. 

Alegerile au fost marcate și de o scădere a interesului populației. Prezența la vot a fost de doar sub 37%, față de 45% în decembrie, electoratul declarându-se epuizat de alegerile repetate. 

„Elita politică trebuie să fie pregătită să ajungă la un acord. În ultimii ani a existat o diviziune foarte profundă, iar aceasta trebuie să ia sfârșit”, a afirmat un alegător. 

Pe fondul instabilității politice, statul a fost lăsat fără un guvern deplin funcțional, întârziind reformele cerute de Uniunea Europeană și blocând fluxul de fonduri comunitare. 

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