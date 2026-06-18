UK: Alegeri parlamentare parțiale cruciale pentru viitorul politic al premierului Starmer

Scrutinul de azi a fost provocat de demisia parlamentarului laburist Josh Simons, care și-a depus mandatul pe 18 mai.

Aceste alegeri complică situțaia politică a premierului Keir Starmer, care s-a confruntat cu presiuni crescânde după înfrângerea severă suferită de Partidul Laburist la alegerile locale din luna mai, potrivit AFP.

Eșecul din mai a alimentat nemulțumirile din interiorul formațiunii de guvernământ și s-a creat o mișcare de opoziție internă față de Keir Starmer. Mai mulți miniștri și-au dat demisia din guvern și tot mai mulți parlamentari cer ca premierul britanic să își depună mandatul.

Competia internă din cadrul Partidului Laburist

în cadrul alegerilor, din partea Partidului Laburist candidează Andy Burnham, primarul regiunii Greater Manchester și principalul rival intern al lui Starmer.

O eventuală victorie a lui Burnham ar accelera demersurile de înlăturare a premierului.

Miercuri, fostul ministru al Sănătății, Wes Streeting a anunțat că este pregăti să declanșeze o cursă internă pentru schimbarea lui Starmer.

„Aș prefera ca premierul să ia o decizie după termenii săi, decât să mă lase pe mine, pe Andy sau pe oricine altcineva să declanșeze o competiție… Nu putem continua cu această incertitudine și paralizie”, a spus Streeting.

În ciuda presiunii crescânde, Keir Starmer, a anunțat că nu va renunța ușor la funcție. „Dacă va exista o provocare, intenționez să lupt în orice competiție care amenință conducerea mea. Nu cred că ar trebui să existe o competiție internă, pentru că cred că este un lucru rău pentru țară”, declara Starmer în marja summitului G7.