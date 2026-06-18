Prima pagină » Știrile zilei » UK: Alegeri parlamentare parțiale cruciale pentru viitorul politic al premierului Starmer

UK: Alegeri parlamentare parțiale cruciale pentru viitorul politic al premierului Starmer

Secțiile de votare s-au deschis joi în circumscripția Makerfield, din nord-vestul Angliei, pentru un scrutin parlamentar parțial care ar putea schimba parcursul politic al Partidului Laburist și al premierului Keir Starmer. Favoritul cursei este Andy Burnham, principalul rival al premierului din cadrul partidului.
UK: Alegeri parlamentare parțiale cruciale pentru viitorul politic al premierului Starmer
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
18 iun. 2026, 10:53, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Scrutinul de azi a fost provocat de demisia parlamentarului laburist Josh Simons, care și-a depus mandatul pe 18 mai. 

Aceste alegeri complică situțaia politică a premierului Keir Starmer, care s-a confruntat cu presiuni crescânde după înfrângerea severă suferită de Partidul Laburist la alegerile locale din luna mai, potrivit AFP

Eșecul din mai a alimentat nemulțumirile din interiorul formațiunii de guvernământ și s-a creat o mișcare de opoziție internă față de Keir Starmer. Mai mulți miniștri și-au dat demisia din guvern și tot mai mulți parlamentari cer ca premierul britanic să își depună mandatul. 

Competia internă din cadrul Partidului Laburist

în cadrul alegerilor, din partea Partidului Laburist candidează Andy Burnham, primarul regiunii Greater Manchester și principalul rival intern al lui Starmer.  

O eventuală victorie a lui Burnham ar accelera demersurile de înlăturare a premierului. 

Miercuri, fostul ministru al Sănătății, Wes Streeting a anunțat că este pregăti să declanșeze o cursă internă pentru schimbarea lui Starmer. 

Aș prefera ca premierul să ia o decizie după termenii săi, decât să mă lase pe mine, pe Andy sau pe oricine altcineva să declanșeze o competiție… Nu putem continua cu această incertitudine și paralizie”, a spus Streeting

În ciuda presiunii crescânde, Keir Starmer, a anunțat că nu va renunța ușor la funcție. „Dacă va exista o provocare, intenționez să lupt în orice competiție care amenință conducerea mea. Nu cred că ar trebui să existe o competiție internă, pentru că cred că este un lucru rău pentru țară”, declara Starmer în marja summitului G7.  

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da