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Wes Streeting este pregătit să provoace alegeri interne în partid pentru schimbarea lui Keir Starmer

Fostul ministru britanic al Sănătății, Wes Streeting, a declarat că este pregătit să inițieze chiar săptămâna viitoare o competiție pentru conducerea Partidului Laburist, care ar putea duce la înlocuirea premierului Keir Starmer. Demersul vine pe fondul presiunii interne cu care se confruntă Starmer după ce partidul a pierdut categoric alegerile locale din luna mai.
Wes Streeting este pregătit să provoace alegeri interne în partid pentru schimbarea lui Keir Starmer
Sursa: Hepta
Radu Mocanu
17 iun. 2026, 13:37, Știri externe
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Wes Streeting a afirmat că dispune de sprijinul celor 81 de parlamentari laburiști necesari pentru declanșarea unei contestări oficiale a liderului partidului, notează Reuters

În opinia sa, procesul ar trebui început cât mai curând pentru a se clarifica direcția politică a formațiunii în contextul eșecului din mai. 

În paralel, o eventuală victorie a primarului din Greater Manchester, Andy Burnham, în alegerile locale programate pentru joi,  i-ar permite acestuia să revină în Parlament, transformându-l într-un rival principal în fața premierului Starmer. 

„Aș prefera ca premierul să ia o decizie după termenii săi, decât să mă lase pe mine, pe Andy sau pe oricine altcineva să declanșeze o competiție… Nu putem continua cu această incertitudine și paralizie”, a spus Streeting

Presiunile asupra lui Starmer au crescut și după demisia ministrului Apărării, John Healey, care și-a anunțat plecarea săptămâna trecută în semn de protest față de modul în care s-a gestionat creșterea fondurilor pentru apărare. 

La rândul său, Keir Starmer a transmis că nu intenționează să renunțe la funcție și că va lupta pentru a-și păstra poziția. 

„Dacă va exista o provocare, intenționez să lupt în orice competiție care amenință conducerea mea. Nu cred că ar trebui să existe o competiție internă, pentru că cred că este un lucru rău pentru țară”, a declarat premierul britanic. 

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