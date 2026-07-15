Presa iraniană publică o „listă a răzbunării” cu lideri occidentali. Keir Starmer, Donald Trump și Emmanuel Macron sunt incluși

Ziarul Hamshahri, publicație a Primăriei Teheranului și apropiată regimului iranian, a publicat o imagine în care 13 lideri occidentali apar îmbrăcați în salopete portocalii de deținuți. Materialul este prezentat sub forma unei „liste a răzbunării”, iar în cazul președintelui american Donald Trump și al premierului israelian Benjamin Netanyahu imaginile sunt însoțite de ținte de lunetist plasate pe frunte.

Lideri occidentali pe listă

Pe listă se găsesc secretarul de stat american Marco Rubio, secretarul Apărării Pete Hegseth, premierul italian Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz, precum și premierul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron.

„Lista răzbunării”, citată de The Sun, a fost publicată la scurt timp după primul mesaj public atribuit lui Mojtaba Khamenei – fiul lui Ali Khamenei și noul lider suprem al Iranului – difuzat sâmbătă, la două zile după încheierea funeraliilor fostului lider suprem.

Mesajul lui Mojtaba Khamenei

În mesajul difuzat sâmbătă, Mojtaba Khamenei a afirmat că „răzbunarea este voința națiunii noastre și trebuie dusă inevitabil la îndeplinire”. El a adăugat că „acești criminali, ale căror nume apar pe o listă, vor duce în mormânt dorința de a avea o moarte liniștită în propriile paturi”.

Hamshahri a publicat alături de acest mesaj un infografic cu 13 lideri occidentali, prezentat drept „lista răzbunării”. Amenințările publicate de ziarul iranian au fost însoțite de precizarea că lista nu a fost aprobată oficial de autoritățile iraniene.

Mojtaba Khamenei nu a mai fost văzut în public de la începutul conflictului, când Ali Khamenei a fost ucis într-un atac, existând informații că și el ar fi fost rănit în explozie.

Trump, despre amenințările Iranului

În cursul săptămânii trecute, serviciile israeliene de informații au transmis Washingtonului un raport privind un presupus plan iranian de asasinare a președintelui Donald Trump.

Într-un interviu acordat vineri publicației New York Post, Donald Trump a declarat că se află de mult timp în vizorul Iranului. „Sunt pe lista lor de multă vreme. Cu asta avem de-a face”, a afirmat liderul american. Trump a mai spus că a lăsat instrucțiuni pentru un răspuns militar masiv în cazul în care ar fi asasinat. „Dacă mi se întâmplă ceva, pur și simplu să bombardeze Iranul la un nivel pe care nu l-au mai văzut niciodată”, a declarat el.

Lista publicată de cotidianul Hamshahri, apropiat Gardienilor Revoluției, nu a fost prezentată drept o poziție oficială a autorităților iraniene.