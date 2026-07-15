Expert american în teste nucleare subterane, reținut în China.Trump cere eliberarea sa

Youlin Chen, seismolog, a fost „reținut pe nedrept” din noiembrie 2024, a declarat senatorul american Edward Markey într-un comunicat emis marți, citat de CNN.

Președintele Donald Trump a ridicat problema detenției lui Chen și a cerut eliberarea sa în timpul unei întâlniri cu liderul chinez Xi Jinping la Beijing, în luna mai, potrivit Global Reach, o organizație non-profit americană care a lucrat cu familia lui Chen la cazul său.

Chen, care locuia în Boston și are un fiu de vârstă universitară, este singurul american reținut pe nedrept în prezent în China, a transmis organizația non-profit.

Cazul adaugă un alt punct de fricțiune între SUA și China, în timp ce acestea încearcă să stabilizeze relațiile și înainte de vizita așteptată a lui Xi în SUA la sfârșitul acestei toamne. Revelația vine la câteva săptămâni după ce China a confirmat arestarea unui alt cercetător american, Min Zin, despre care a spus că este „suspectat de spionaj și de punerea în pericol a securității naționale chineze”.

Suspiciuni privind teste nucleare

Global Reach a declarat că există suspiciuni că reținerea lui Chen este legată de recenta extindere a capacităților nucleare ale Chinei, inclusiv de efectuarea unui presupus test nuclear subteran în 2020. Beijingul neagă acest test.

China și SUA au semnat, dar nu au ratificat, Tratatul de interzicere totală a testelor nucleare (CTBT) – un acord internațional care interzice „orice explozie de testare a armelor nucleare sau orice altă explozie nucleară”.

Activitatea lui Chen se concentrează pe utilizarea datelor seismologice pentru a îmbunătăți metodele de identificare și monitorizare a testelor nucleare. Aceasta a inclus cercetări privind testele nucleare subterane efectuate de Coreea de Nord.

Cercetările lui Chen au fost finanțate de Departamentul de Stat al SUA și de Laboratorul de Cercetare al Forțelor Aeriene ale SUA.

În decembrie 2020, el a redactat un raport tehnic care a utilizat date seismice regionale înregistrate în Asia, inclusiv date de la stații din China, pentru a îmbunătăți metodele de monitorizare a testelor nucleare și de estimare a randamentului, potrivit Global Reach.

Un studiu ulterior din 2024, pe care l-a scris, a fost finanțat și de Laboratorul de Cercetare al Forțelor Aeriene ale SUA și de Departamentul de Stat al SUA și „consolidează și mai mult expertiza lui Chen în monitorizarea seismică și detectarea testelor nucleare subterane”, a declarat grupul.

Reținut pe aeroport

Chen a fost reținut pe aeroport după ce și-a vizitat părinții la Beijing, potrivit lui Kieran Ramsey, director de investigații la Global Reach.

„China este acuzată… de Departamentul de Stat că încălcă (CTBT)”, a spus Ramsey. „Și, în același timp, îl rețin pe expertul american care ar putea identifica exact acest lucru”.

„Din păcate, acest caz este un exemplu al dorinței Chinei de a folosi diplomația ostaticilor ca parte a competiției sale pentru putere cu SUA și, din păcate, doctorul Chen este singurul exemplu desemnat oficial în acest moment de guvernul SUA”, a adăugat el.

La începutul acestei luni, un pastor care a fondat una dintre cele mai importante biserici clandestine din China a fost eliberat din închisoare și s-a reunit cu familia sa în Statele Unite, după ce a fost reținut într-o represiune din China anul trecut. Eliberarea sa a venit după ce Trump a adus cazul în discuție cu Xi în timpul vizitei sale din mai.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat pentru CNN că SUA au adus cazul lui Chen direct în discuție cu oficialii chinezi și au cerut eliberarea sa imediată.

Întrebat de CNN dacă a fost adus în discuție cazul de Trump în timpul întâlnirii sale cu Xi, un oficial al Casei Albe a spus că „Președintele Trump a fost clar că dorește ca fiecare american reținut în străinătate să se întoarcă acasă”.