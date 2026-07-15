„Louis Vuitton-ul din lumea mango” ajunge în Europa. Ce face acest soi de mango atât de popular în Taiwan

Mango-ul din Taiwan a fost mult timp o atracție principală pentru gurmanzi, potrivit Reuters.

Cu toate acestea, cei care doreau să îl experimenteze au fost nevoiți, în general, să călătorească pe insulă.

Taiwan va exporta mango în Europa din acest an

Însă, începând cu acest an, fructele vor ajunge în Europa. Ele vot fi expediate mai întâi în Franța și Marea Britanie, potrivit sursei.

Europa importă în mod normal mango din țări precum India și Pakistan.

David Chen, CEO-ul unei companii de export de fructe, a declarat că mango-ul din Taiwan poate câștiga cu ușurință prin aromă. Acest lucru poate trece cu vederea prețul său ridicat.

Exportul de mango „a devenit extrem de, extrem de scump”, a declarat Chen.

Taiwanul este poate mai cunoscut pentru dominația sa în fabricarea semiconductorilor avansați, utilizați în aplicații variate precum smartphone-urile și inteligența artificială. Totuși, se poate spune că agricultura a fost cea care a făcut insula celebră pentru prima dată, potrivit sursei.

În timpul erei coloniale japoneze din 1895-1945, Taiwanul a exportat produse precum ananas și banane.

Cu ce se diferențiază soiul din Taiwan de mango-ul obișnuit

Deși mango-ul a fost cultivat de mult timp în Taiwan, abia în anii 1960 a fost introdus soiul Irwin. Acest tip este mult mai dulce, fiind importat în SUA. Astăzi, acesta este soiul pentru care insula este probabil cea mai renumită, arată sursa citată.

Taiwanul a produs peste 100.000 de tone de mango anul trecut. Însă, a exportat doar un procent mic, în principal în Japonia, Hong Kong și Coreea de Sud.

You Tsang-fu, un agricultor ce cultivă mango hibrid Summer Snow de 15 ani, a trimis anul acesta în Europa ceea ce a numit un transport de probă de cinci cutii. Toate trebuiau să respecte normele UE privind, de exemplu, reziduurile de pesticide.

„În ceea ce privește selecția fructelor, dar și în ceea ce privește gestionarea terenurilor, UE este mai strictă decât pe piața internă”, a spus el.

Guvernul încurajează cultivatorii să extindă piețele de export

Guvernul a încurajat cultivatorii de fructe să extindă piețele de export, în contextul dezacordurilor politice cu China. Aceasta din urmă consideră insula guvernată democratic ca fiind propriul său teritoriu, mai specifică sursa.

Președintele Lai Ching-te a declarat, luna trecută, că China a „transformat fructele în arme” prin interdicții de import. Interdicțiile au vizat ananasul, merele custard și merele wax, precum și mango-ul. China a spus că astfel de interdicții sunt din motive fitosanitare.

You Tsang-fu a declarat că europenii vor adora mango-ul din Taiwan.

„Cel mai bun mango din Taiwan este cel Snow. Mango-ul Snow este Louis Vuitton-ul lumii mango”, a spus You, potrivit aceleiași surse.