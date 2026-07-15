Taxiurile zburătoare ar putea deveni realitate. SUA anunță un „pas major” către autorizarea lor

Taxiurile zburătoare ar putea deveni realitate, relatează AFP.

Autoritatea americană de reglementare în aviație (FAA) a anunțat, marți, un „pas major” în procesul de autorizare pentru eVTOL-uri. Acestea sunt vehicule electrice de decolare și aterizare verticală.

Aeronavele, așteptate cu nerăbdare

Vehiculele sunt așteptate nerăbdare pentru serviciile de taxi aerian, potrivit sursei.

„Acesta este un pas major în activitatea Departamentului Transporturilor de a lansa în siguranță aeronave cu mobilitate aeriană avansată (AAM) în spațiul aerian al SUA”, a declarat autoritatea de reglementare într-un comunicat.

Potrivit comunicatului, această inițiativă face parte dintr-un program pilot, lansat de administrația Trump. Au fost selectate opt ​​proiecte în 26 de state americane în martie 2026, mai arată sursa.

S-a transportat un organ de animal

Testul a implicat transportul unui organ animal între Virginia și Maryland, la bordul unui vehicul electric numit ALIA. Containerul medical izolat, care conținea organul, a plecat de pe Aeroportul Executiv Virginia Tech Montgomery la bordul unui ALIA care a aterizat pe Aeroportul Charlottesville Albemarle (Virginia).

Apoi, containerul a fost transferat într-o a doua aeronavă ALIA, cu destinația Aeroportul Municipal Frederick și apoi Aeroportul de Stat Martin. Ambele sunt situate în statul american Maryland.

FAA a explicat că obiectivul a fost de a evalua fezabilitatea și siguranța acestui mod de transport, pentru livrarea de urgență a organelor umane în vederea transplantului.

Vehiculele au „un potențial nelimitat”

„De la transportul urban sau rural la misiuni medicale de salvare a vieții sau operațiuni de căutare și salvare, aceste vehicule reprezintă un potențial practic nelimitat”, a transmis administratorul FAA, Bryan Bedford.

Până în prezent, niciun sistem eVTOL nu a fost certificat de FAA. Există numeroase proiecte, atât în ​​Statele Unite, cât și în întreaga lume, pentru servicii de taxi care utilizează eVTOL. Aceste proiecte sunt deosebit de relevante în orașele afectate de congestionarea traficului. Printre acestea, se numără Los Angeles și Las Vegas. De asemenea, oferă soluții pentru conexiunile dintre aeroporturi și centrele orașelor, conform aceleiași surse.