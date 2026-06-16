FAZ: Ce contribuții militare își retrag SUA din NATO „cu efect imediat”

Printre componentele militare retrase de SUA din NATO se numără un grup de portavioane, o escadrilă de bombardiere cu rază lungă de acțiune și peste 50 de avioane de vânătoare, anunță Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Decizia, care a venit ca o surpriză pentru mulți aliați, are scopul de a pune presiune asupra lor pentru a umple golurile rezultate până la summitul NATO de la începutul lunii iulie.

Experții cred că acest lucru este posibil, deși nu este o înlocuire unu la unu, deoarece statele membre NATO contribuie în mod oficial cu mai puțin de jumătate din efectivele lor reale de trupe la Comandantul Suprem Aliat din Europa (SACmelEUR).

SACmelEUR are apoi comanda asupra acestor trupe, care sunt împărțite în trei niveluri diferite de pregătire.

NATO: Dependență excesivă de SUA

Un purtător de cuvânt al NATO a declarat pentru ziarul FAZ că, în trecut, alianța s-a bazat „prea mult pe forțele și capacitățile armate ale SUA”. „Cu toate acestea, pe măsură ce Europa și Canada își sporesc investițiile în apărare și își dezvoltă mai multe capabilități, echilibrul responsabilităților s-ar putea schimba.”

Purtătorul de cuvânt a adăugat că alianța se asigură, în acest proces, „că nu există niciodată lacune reale în descurajarea noastră și că apărarea rămâne robustă și pregătită să răspundă oricărei amenințări”. Această „schimbare” consolidează planurile de apărare ale NATO „prin reducerea dependenței excesive de un singur aliat” și plasează astfel alianța pe o „bază mai sustenabilă”.

Conform surselor NATO, SUA au notificat NATO cu privire la capacitățile și unitățile de trupe afectate cu puțin timp înainte de o conferință de aprovizionare cu trupe care a avut loc la începutul acestei luni la Comandamentul NATO pentru Aprovizionarea cu Forțe în Europa.

Aliații au fost îndemnați să completeze imediat lacunele, invocând capacitățile existente sau alte capabilități capabile să obțină rezultate comparabile. Acest lucru a dus la noi angajamente, s-a relatat, deși există unele lacune.

Capacități pe mare și în aer

Lista capacităților și unităților de trupe retrase de SUA este clasificată de NATO. Cu toate acestea, sursele au confirmat că detaliile publicate anterior de ziarul „Die Welt” erau corecte. Ziarul a relatat după conferința de aprovizionare cu trupe că retragerile au vizat capacități pe mare și în aer.

Pe mare, retragerea ar afecta unul dintre cele două grupuri de portavioane, jumătate din toate escadrilele de crucișătoare și distrugătoare, unsprezece din cele 26 de aeronave de patrulare maritimă și toate submarinele capabile să lanseze rachete de croazieră, cum ar fi Tomahawk.

În aer, retragerea ar afecta una dintre cele două escadrile de bombardiere cu rază lungă de acțiune, 54 din 153 de avioane de luptă, 16 din 79 de avioane cisternă, toate dronele de recunoaștere cu rază lungă de acțiune și aproape jumătate din aeronavele de recunoaștere înarmate.

Cercurile NATO se așteaptă ca retragerea SUA să fie un prim pas, urmând ca în următorii ani să se facă și alți pași – inclusiv pentru forțele terestre – ca stimulent pentru dezvoltarea capabilităților europene.

Prezența SUA în Golf, de fapt, prezență NATO

În același timp, se așteaptă ca SACEUR să aibă în continuare unitățile de trupe disponibile într-o criză – cu condiția ca SUA să nu aibă nevoie de ele simultan în Pacific sau în altă parte.

Se observă că, chiar și anterior, nu toate capacitățile raportate erau de fapt disponibile. Așadar, prezența SUA în regiunea Golfului a fost în mare parte afacere administrată de NATO, susține ziarul.

De asemenea, după conferința națiunilor contribuitoare cu trupe, este clar că SUA nu va staționa rachete de croazieră Tomahawk înarmate convențional în Europa în viitorul previzibil.

Încă de la începutul lunii mai, guvernul german a confirmat că un acord privind desfășurarea lor în Germania a eșuat. Acest lucru a ridicat întrebarea dacă rachetele de croazieră ar putea fi staționate în Polonia sau în altă parte.