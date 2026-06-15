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Trump a ajuns în Europa pentru summitul G7. Cu cine se întâlnește

Președintele Donald Trump a aterizat la Geneva înaintea summitului Grupului celor 7 din această săptămână, unde noul său acord cu Iranul va fi în centrul atenției.
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Sorina Matei
15 iun. 2026, 17:34, Știri externe
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Trump a zburat peste noapte de la Washington, decolând în primele ore ale dimineții de după lupta UFC de pe South Lawn.

De pe aeroportul din Geneva, el se va îndrepta spre Évian-les-Bains, Franța, stațiunea alpină unde se desfășoară summitul din acest an.

Mai târziu, astăzi, se va întâlni față în față cu gazda G7, președintele francez Emmanuel Macron, cu care a avut o relație tumultoasă în ultimul deceniu.

Pozițiile președintelui Trump privind comerțul, războiul din Ucraina și NATO tensionează relațiile cu aliații europeni.

Se așteaptă ca Trump să se întâlnească cu președintele francez Emmanuel Macron în cursul serii, înainte de a organiza sesiuni de grup cu alți lideri mondiali marți și miercuri.

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