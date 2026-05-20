Prima pagină » Știrile zilei » (FOTO) SUA fac teste nucleare. Ce rachetă au lansat în timpul vizitei lui Putin la Beijing

Statele Unite au testat racheta balistică intercontinentală Minuteman III, anunță oficial Pentagonul.
Sorina Matei
20 mai 2026, 16:42, Știri externe
Comandamentul Global de Atac (GSC) al Forțelor Aeriene ale SUA a testat o rachetă balistică intercontinentală Minuteman III neînarmată. Exercițiul a fost efectuat pentru a testa disponibilitatea forțelor nucleare terestre ale SUA, potrivit unui comunicat al comandamentului.

Lansarea a avut loc pe 20 mai, la ora 00:01, ora Pacificului (10:01, ora României), de la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg din California.

Potrivit comandamentului, testele au fost planificate cu mai mulți ani în urmă și nu au legătură cu situația globală actuală.

Testele au inclus o verificare completă a rachetei și a personalului de întreținere. Inginerii au monitorizat traiectoria de zbor a rachetei Minuteman III, performanța motorului, sistemul de ghidare și sistemul de reintrare. „Această lansare confirmă starea de sănătate și disponibilitatea rachetelor noastre balistice intercontinentale, precum și capacitatea tuturor elementelor sistemului – de la operatori până la racheta în sine – de a-și îndeplini misiunea prevăzută”, se arată în comunicat.

Datele obținute vor fi transmise Pentagonului, Departamentului de Energie și Comandamentului Strategic al SUA pentru analiza stării, întreținerii și duratei de viață a rachetei.

Președintele rus Vladimir Putin efectuează în aceste zile (mai 2026) a 25-a sa vizită oficială în China, fiind primit cu fast la Beijing de omologul său Xi Jinping, la doar patru zile după ce liderul chinez s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump

