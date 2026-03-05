Racheta balistică Minuteman III — capabilă să transporte focoase nucleare de 20 de ori mai puternice decât bomba atomică lansată la Hiroshima — a fost lansată de la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg de lângă Santa Barbara la ora 23:01.

Racheta neînarmată, cunoscută sub numele de GT 254, și-a lovit ținta prevăzută în apropierea Insulelor Marshall din centrul-vest al Oceanului Pacific, potrivit Forțelor Spațiale ale SUA.

Racheta balistică Minuteman III a fost lansată la mii de kilometri în Oceanul Pacific de la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg de lângă Santa Barbara, la ora 23:01.

Racheta a fost lansată pentru „verificarea eficacității, pregătirii și preciziei”, potrivit Comandamentului Global de Atac al Forțelor Aeriene.

„Ne-a permis să evaluăm performanța componentelor individuale ale sistemului de rachete”, a declarat într-un comunicat de presă locotenent-colonelul Karrie Wray, comandantul Escadrilei 576 de Testare a Zborului .

„Prin evaluarea continuă a diferitelor profiluri de misiuni, suntem capabili să îmbunătățim performanța întregii flote de rachete balistice intercontinentale, asigurând nivelul maxim de pregătire pentru ramura terestră a triadei nucleare a națiunii.”

„Datele pe care le colectăm garantează că capabilitățile noastre de atac la distanță nu sunt doar un concept teoretic, ci o forță dovedită, fiabilă și letală, gata să apere națiunea în orice moment”, a declarat generalul SL Davis, comandantul AFGSC.

Întrucât Minuteman III rămâne în alertă, Forțele Aeriene sunt dedicate înlocuirii sale, cu LGM-35A Sentinel, care reprezintă modernizarea ramurii terestre a triadei nucleare americane.

Lansarea de test are loc la doar câteva zile după ce SUA și Israelul au lansat atacul asupra Iranului, ucigându-l pe liderul suprem ayatollahul Ali Khamenei, la complexul său din Teheran – și declanșând un război în regiune.

Președintele Trump a promis ulterior că va intensifica atacurile asupra Iranului, avertizând: „Marele atac se apropie”.

Racheta balistică intercontinentală a SUA a lovit ținta prevăzută în Insulele Marshall din centrul-vest al Oceanului Pacific, potrivit Forțelor Spațiale ale SUA.

Comandamentul Global de Atac al Forțelor Aeriene a declarat că lansarea de test de marți a fost o rutină și programată cu ani înainte.

Racheta Minuteman III face parte din triada nucleară a Americii, care include capacitatea de a lansa arme distrugătoare de pe uscat, mare și aer.

Rachetele sunt depozitate în silozuri împrăștiate în Vestul SUA — și sunt concepute pentru a descuraja războiul nuclear, dar asigurând că SUA vor putea riposta dacă vor fi vreodată lovite de un atac atomic.

O altă rachetă Minuteman III a fost lansată în noiembrie, după ce președintele Trump a cerut reluarea testelor cu arme nucleare.

Pe zbor orbital, racheta hipersonică poate parcurge 10.000 de kilometri la viteze de peste 24.000 de km pe oră și poate lovi oriunde în lume. La o astfel de viteză, distanța de 10.000 km este parcursă în doar 25 de minute.