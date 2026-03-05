Prima pagină » Știri externe » SUA și cel puțin o țară din Golf negociază cu Ucraina pentru a cumpăra drone interceptoare

SUA, dar și cel puțin o țară din Golf poartă discuții pentru cumpărarea dronelor interceptoare cu care vor fi doborâte dronele de tip Shahed ale Iranului.
Potrivit unui reprezentant ucrainean din Industria de apărare, citat de Financial Times, țările din Orientul Mijlociu caută sisteme de apărare mai ieftine decât rachetele Patriot.

O dronă de tip Shahed în jur de 30.000 de dolari, în timp ce o singură rachetă Patriot poate ajunge la 13,5 milioane de dolari.

Potrivit Financial Times, Ucraina este prima țară care a utilizat drone interceptoare produse în serie, cu un cost de doar câteva mii de dolari, pentru a distruge versiunile rusești ale dronelor Shahed, dezvoltate de Iran și modificate de Rusia.

Se spune că Pentagonul manifestă un interes semnificativ față de experiența Ucrainei. Un oficial ucrainean a descris negocierile cu Pentagonul drept „delicate”. Reprezentantul Industriei Apărării a adăugat că orice vânzare a sistemelor ucrainene de rachete trebuie aprobată de Kiev, chiar dacă ele au fost fabricate în străinătate.

Ce spune Zelenski?

„Am primit semnale de la partenerii noștri din Orientul Mijlociu. Au avut loc atacuri ale «shahedurilor» iraniene asupra civililor din aceste țări. Ei solicită expertiza noastră. Suntem deschiși”, a declarat, joi, președintele Volodimir Zelenski, într-o postare publicată pe X.

Cu toate acestea, președintele ucrainean spune că există o „penurie” de armament în Ucraina, însă guvernul este deschis la un schimb de tehnologie sau armament.

„În ceea ce privește armele: noi înșine suntem în război. Și am spus, în mod complet sincer, că avem o penurie față de ceea ce au ei. Ei au rachete pentru Patriot, dar sute sau mii de drone «shahed» nu pot fi interceptate cu rachete Patriot – este prea costisitor. Nimic nu este prea mult pentru oameni, desigur, dar pur și simplu nu au atâtea rachete. De aceea au nevoie de drone interceptoare, pe care noi le avem. Între timp, noi avem o lipsă de rachete PAC-2 și PAC-3. Așadar, când vine vorba de schimbul de tehnologie sau arme, cred că țara noastră va fi deschisă la acest lucru”, a declarat Zelenski, într-un mesaj publicat pe X.

