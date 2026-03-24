SUA evaluează reluarea testelor nucleare. Ce spune oficialul Departamentului de Stat

Thomas DiNanno, subsecretar de stat pentru Controlul Armelor și Securitate Internațională, a informat Comitetul pentru Relații Externe al Senatului că nu au avut loc discuții privind efectuarea testelor nucleare atmosferice. Statele Unite nu au mai realizat un test nuclear atmosferic din 1962, scrie Reuters.

Cu toate acestea, DiNanno nu a exclus reluarea testelor nucleare subterane, ultima explozie de acest tip fiind efectuată de SUA în 1992.

„Nu am luat nicio decizie specifică privind modul sau forma pe care ar urma să o aibă un eventual program de testare”, a declarat oficialul.

Declarațiile lui DiNanno au venit ca răspuns la întrebarea legată de modul în care se implementează directiva emisă în octombrie de președintele Trump de a relua testele nucleare. Oficialul a reiterat acuzațiile SUA că Rusia și China ar fi efectuat teste nucleare subterane, acuzații pe care Moscova și Beijingul le neagă, iar unele analize independente le contestă.

„Aceasta creează un dezavantaj intolerabil pentru Statele Unite dacă nu testăm”, a subliniat DiNanno.

Experții în securitate și controlul armelor avertizează că reluarea testelor nucleare de către SUA ar putea intensifica tensiunile internaționale și ar genera îngrijorări privind o nouă cursă a înarmării nucleare. De asemenea, aceste teste subterane sau atmosferice ar necesita o monitorizare atentă a mediului și respectarea acordurilor internaționale privind proliferarea nucleară.

Pe de altă parte, oficialii americani susțin că reluarea testelor nucleare ar consolida poziția SUA în negocierile strategice globale și ar descuraja potențiale provocări din partea altor puteri nucleare.