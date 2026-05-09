Un candidat la președinția Franței promite schimbări radicale. Ce spune despre SUA, China și NATO

Jean-Luc Mélenchon a anunțat recent că va candida din nou la alegerile prezidențiale din Franța. Într-un interviu acordat TF1 (LCI), el și-a prezentat viziunea care ar schimba în mod radical politica externă a Franței. Liderul stângii radicale franceze și al mișcării La France Insoumise (LFI) a promis că va scoate Franța din NATO.

„NATO este inutilă. Servește un singur scop: să ne supună controlului american”, a declarat candidatul.

El a spus că Taiwan este China.

„Dacă eu voi fi președintele Republicii, Franța nu va intra niciodată în război cu China”, a promis Jean-Luc Mélenchon.

Liderul stângii radicale a mai spus că Israelul sub guvernul Netanyahu este cea mai periculoasă țară din regiune deoarece își atacă vecinii și comite genocid. El a promis că militarii francezi vor riposta dacă vor fi atacați de israelieni.

„L-am întrebat pe generalul care se afla în fruntea forței ONU: Dacă Netanyahu invadează Libanul, ce vei face? El a răspuns: Ordinele noastre sunt să ne retragem. I-am spus: Scuzați-mă, Generale, dar nu înțeleg cum o forță de menținere a păcii se retrage în loc să intervină. Dacă cineva lovește un soldat francez, Franța ripostează”, a adăugat Jean-Luc Mélenchon.

Politicianul a mai arătat că avioanele americane nu ar trebui să survoleze teritoriul francez sau să folosească bazele Franței.

Jean-Luc Mélenchon este un politician controversat. El a candidat de trei ori la alegerile prezidențiale fiind învins de fiecare dată. La următoarele alegeri, Mélenchon dorește să se bată cu partidul de extremă dreaptă Rassemblement National (RN), care va fi reprezentat de Marine Le Pen sau de Jordan Bardella. Alegerile din Franța vor avea loc în 2027.