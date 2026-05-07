Un om de știință din SUA a fost angajat de China pentru a dezvolta interfața „creier-computer” în scop militar

Omul de știință Charles Lieber, care a lucrat la Harvard timp de mai multe decenii și a primit finanțare de la Pentagon, a preluat conducerea institutului chinez de neurotehnologie i-BRAIN din Shenzhen, potrivit NEXTA.

Autoritățile chineze au făcut din cercetarea interfețelor „creier-computer” o prioritate națională. Este vorba despre tehnologii care pot fi folosite inclusiv în domeniul militar.

Anterior, Lieber a fost judecat în SUA pentru că a ascuns contactele cu autoritățile chineze. După izbucnirea scandalului, el a fost demis de la Harvard.