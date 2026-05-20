Prima pagină » Știri externe » Rumen Radev îi cere lui Trump ca SUA să permită călătoriile fără viză pentru cetățenii bulgari

Rumen Radev îi cere lui Trump ca SUA să permită călătoriile fără viză pentru cetățenii bulgari

Noul premier al Bulgariei, Rumen Radev, i-a cerut președintelui american Donald Trump, într-un apel telefonic, să elimine cerințele de viză ale SUA pentru cetățenii bulgari. „Mă aștept ca această chestiune să fie luată în considerare de urgență”, a spus Radev.
Rumen Radev îi cere lui Trump ca SUA să permită călătoriile fără viză pentru cetățenii bulgari
Foto: Hepta
Diana Nunuț
20 mai 2026, 12:11, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Noul premier al Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat miercuri faptul că a avut un apel telefonic cu președintele american Donald Trump și că a adus în discuție problema călătoriilor fără viză pentru cetățenii bulgari în SUA.

„În conversația mea cu președintele american, am ridicat cu insistență problema eliminării cerințelor de viză ale SUA pentru cetățenii bulgari și mă aștept ca această chestiune să fie luată în considerare de urgență”, a spus Radev înainte de ședința de guvern, potrivit Reuters.

Radev a mai menționat faptul că a vorbit la telefon și cu secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

„Avioanele cisternă ale armatei americane sunt staționate la Aeroportul Vasil Levski din Sofia – partenerul și aliatul nostru strategic. Acestea se află acolo în urma unei decizii a Ministerului Apărării de a rămâne până la sfârșitul lunii mai. Mă aștept ca partea americană să solicite prelungirea șederii lor la aeroportul din Sofia. În acest sens, ieri am avut o convorbire telefonică cu secretarul american al apărării și, ulterior, cu președintele Trump”, a mai spus Radev, potrivit presei bulgare.

În cadrul declarațiilor de presă, el a anunțat și planul guvernului privind reforma administrativă, anunțând înființarea unui Consiliu pentru Reformă Administrativă. Obiectivul acestui organism este acela de a îmbunătăți eficiența și de a reduce cheltuielile publice fără a provoca concedieri în masă sau a slăbi capacitatea administrativă.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Putin și Xi deschid summitul de la Beijing după vizita lui Trump în China: Conducta „Puterea Siberiei 2” și războiul din Ucraina, printre temele-cheie
Gandul
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Un arhitect explică dezvoltarea haotică și traficul de coșmar din București. Bogdan Fezi: „Suntem mai rău ca acum 100 de ani”
Libertatea
Ecuația ciorbei. Câte lingurițe de sare trebuie să pui, în funcție de câți litri de apă ai folosit
CSID
De la 1 iulie se introduce o nouă taxă de drum. Pentru anumite vehicule se va plăti un tarif de peste 60 de lei/100 km
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia