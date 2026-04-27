Rezultatele primelor alegeri în Gaza din 2006. Cine a câștigat

, acum mai bine de doi ani, odată cu atacul transfrontalier al Hamas asupra sudului Israelului.

a marcat primele alegeri de orice fel în Gaza din 2006 încoace și primele scrutine palestiniene de la începutul

Alegerile, la care prezența la vot a fost scăzută, au avut loc „într-un moment extrem de sensibil, în contextul unor provocări complexe și al unor circumstanțe excepționale”, a declarat premierul palestinian Mohammad Mustafa, după anunțarea rezultatelor. Însă acestea au reprezentat „un prim pas important într-un proces național mai amplu care vizează consolidarea vieții democratice… și, în cele din urmă, realizarea unității patriei”, a spus el.

Autoritatea Palestiniană (AP) a lui Abbas, cu sediul în Cisiordania, a declarat că includerea orașului Deir al-Balah din Gaza, care a suferit mai puține pagube decât alte zone ale teritoriului de coastă în timpul războiului, a fost menită să demonstreze că Gaza este o parte inseparabilă a unui viitor stat palestinian.

Posibil indicator pentru sprijinul Hamas

Hamas, care a înlăturat Autoritatea Palestiniană din Gaza în 2007, nu a nominalizat oficial candidați în Gaza și a boicotat cursa electorală în Cisiordania ocupată de Israel, unde victoria Fatah era așteptată pe scară largă.

Însă unii candidați de pe una dintre listele Deir al-Balah au fost considerați pe scară largă de către locuitori și analiști ca fiind aliniați mișcării, ceea ce face ca votul să fie un potențial indicator al sprijinului pentru gruparea islamistă.

Rezultatele preliminare au arătat că lista, cunoscută sub numele de Deir al-Balah ne unește, a câștigat doar două dintre cele 15 locuri disputate în Gaza.

Lista Nahdat Deir al-Balah, susținută de partidul Fatah al lui Abbas și de Autoritatea Palestiniană susținută de Occident, a obținut șase locuri.

Locurile rămase au fost câștigate de alte două grupuri cu sediul în Gaza, Viitorul Deir al-Balah și Pace și Construcție, care nu sunt afiliate niciuneia dintre facțiuni.

Loialiștii lui Abbas au câștigat alegerile din Cisiordania, candidând fără a fi contestați în multe locuri.

Purtătorul de cuvânt al Fatah, Abdul Fattah Dawla, a menționat că prezența la vot a fost apropiată de cea de la ultimele alegeri municipale din Cisiordania, din 2022, lăudând alegătorii pentru participare în ciuda violențelor continue din partea Israelului.

„Prin alegerea unor personalități legate de Fatah, alegătorii par să caute sprijin internațional nerestricționat pentru guvernarea municipală și o schimbare politică treptată care s-ar putea extinde dincolo de nivelul local”, a declarat analistul politic palestinian Reham Ouda.

Recentul război a lăsat o mare parte din Gaza redusă la ruine, mulți locuitori fiind strămutați și concentrați pe supraviețuire. Israelul a continuat să efectueze atacuri în ciuda unui armistițiu încheiat în octombrie.

În Gaza, prezența la vot a ajuns la doar 23%, în timp ce în Cisiordania a fost de 56%, potrivit președintelui Comisiei Electorale Centrale, Rami al-Hamdallah.

Al-Hamdallah a declarat că o parte din urne și echipamente de vot nu au ajuns în enclavă din cauza restricțiilor de securitate israeliene.

Purtătorul de cuvânt al Hamas pentru Gaza, Hazem Qassem, a minimalizat importanța rezultatelor alegerilor, spunând că acestea nu au avut niciun impact asupra problemelor naționale mai ample.