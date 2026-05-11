Un actor celebru Bollywood a fost numit la conducerea puterii executive a unui stat din India

Actorul celebru de la Bollywood, C. Joseph Vijay, în vârstă de 51 de ani, a depus, duminică, jurământul în funcția de șef executiv al statului indian Tamil Nadu, potrivit AP.

Partidul său și-a anunțat victoria la alegerile locale, la începutul săptămânii trecute. Condus de renumitul actor, partidul Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), a câștigat 108 din cele 234 de locuri din parlament dar, neavând majoritatea absolută, a rămas amenințat de o alianță rivală. Însă, în urma mai multor zile de negocieri, a reușit să obțină susținerea altor mișcări, pentru a forma o coaliție.

„Nu vă voi înșela cu promisiuni false (…) Voi face doar ce este posibil”, a declarat Vijay, după ce a depus jurământul, mai arată sursa.

Actorul a obținut prima sa victorie politică, la doar doi ani de la fondarea partidului. Promițând justiție socială și încetarea corupției, a reușit să-l învingă pe actualul șef al executivului, MK Stalin, unul dintre cei mai înverșunați oponenți ai prim-ministrului ultranaționalist Narendra Modi.

Celebritatea i-a câștigat susținerea femeilor

„Victoria sa demonstrează că tinerii doreau să vadă o față diferită”, a comentat politologul Ramu Manivanan. „Ca actor, Vijay se bucură și de un sprijin larg în rândul femeilor, iar toate acestea au contribuit la succesul său”.

Considerat unul dintre cei mai carismatici actori din cinematografia indiană, Vijay este poreclit „Thalapathy”, care înseamnă „liderul”.

În timpul campaniei sale, a reușit să atragă mulțimi de oameni la fiecare dintre mitingurile sale publice, în ciuda incidentelor din septembrie, soldate cu cel puțin 40 de morți, potrivit aceleiași surse.

Tamil Nadu, regiunea indiană unde își va îndeplini atribuțiile, este o regiune cu peste 80 de milioane de locuitori, fiind, totodată, un element cheie al industriei din India, cu numeroase fabrici de automobile și electronice.