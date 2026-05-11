Poluare la baza militară care găzduiește Air Force One. Combustibilul pentru avioane a ajuns în apă

Forțele Aeriene Americane au pierdut aproximativ 32.000 de galoane de combustibil (peste 120.000 de litri) în râul Potomac în decurs de doar patru luni. Conform unui raport al NOTUS citat de Futurism, incidentul s-a produs la Baza Andrews din Maryland, unitatea care găzduiește și întreține aeronava prezidențială Air Force One. Se pare că a fost vorba despre două incidente separate, iar combustibilul a ajuns în Piscataway, un afluent al râului Potomac.

Ancheta a dezvăluit că sistemul de alimentare al bazei a avut o problemă tehnică în luna decembrie. În primele două luni ale anului, personalul bazei a observat pierderea a aproximativ 10.000 de galoane de combustibil pentru avioane. La finalul lunii martie o persoană a reclamat apariția unei pete de petrol în Piscataway. Ulterior, oficialii de la Departamentul Apărării i-au informat pe reprezentanții statului Maryland despre incident.

Primele estimări arată că impactul asupra mediului este uriaș. De asemenea, ancheta autorităților de mediu va stabili de ce informarea a fost făcută târziu.

„Eforturile de a controla, limita și curăța în mod corespunzător deversarea de combustibil au fost minime și insuficiente. Termenele limită sunt acum considerate depășite”, au scris inspectorii din Maryland într-un raport din 15 aprilie, consultat de NOTUS.