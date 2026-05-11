Rezerviștii din Alba și Hunedoara sunt convocați la un exercițiu de mobilizare

Ministerul Apărării Naționale anunță că în perioada 11–15 mai, în județele Alba și Hunedoara se va desfășura exercițiul de mobilizare MOBEX AB-HD-26. Exercițiul are rolul de a verificare stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare și se va desfășura simultan în cele două județe.

MOBEX AB-HD-26 este organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

„Pe timpul exercițiului, o parte dintre rezerviștii cu domiciliul în cele două județe, incluși în planurile de mobilizare, sunt chemați la unități militare pentru a participa la activități specifice de pregătire, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Totodată, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, structură de specialitate a Guvernului României în domeniul pregătirii economiei și teritoriului pentru apărare, desfășoară, împreună cu autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice și operatorii economici din județul Alba cu atribuții în domeniu, activități specifice de verificare a modului de îndeplinire a responsabilităților care le revin, potrivit legii”, a precizat MApN într-un comunicat de presă.

Miercuri, în cadrul exercițiului MOBEX AB-HD-26, va avea loc o secvență de instruire cu rezerviștii în Poligonul de tragere Micești, județul Alba.