Prima pagină » Social » MApN: Peste 1.700 de soldați din România și din șase țări aliate vor participa la un exercițiu de amploare la Cincu

MApN: Peste 1.700 de soldați din România și din șase țări aliate vor participa la un exercițiu de amploare la Cincu

Aproximativ 1.700 de militari și 350 de mijloace tehnice din șapte țări aliate vor participa, în perioada 7–23 mai, la exercițiul multinațional SCORPIONS LEGACY 2026, care se va desfășura la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu, județul Brașov.
MApN: Peste 1.700 de soldați din România și din șase țări aliate vor participa la un exercițiu de amploare la Cincu
Blindat 4x4 al armatei franceze, la exercitiul multinational DYNAMIC FRONT 26, desfasurat la Poligonul Cincu, luni, 9 februarie 2026. MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
02 mai 2026, 22:26, Social

MApN anunță că în perioada 7-23 mai va avea loc exercițiul multinațional SCORPIONS LEGACY 2026 (SCLE 26). Aproximativ 1.700 de militari, cu 350 de mijloace tehnice, din România și din alte șase țări aliate (Italia, Republica Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, Franța și Bulgaria), vor lua parte la acest exercițiu.

Potrivit MApN, evenimentul este planificat și condus de Comandamentul Brigăzii Multinaționale Sud-Est Craiova și se va desfășura la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu, județul Brașov. 

„Obiectivul exercițiului SCORPIONS LEGACY 2026 îl constituie creșterea coeziunii structurilor multinaționale prin desfășurarea unor exerciții de comandament, exerciții de antrenament cu trupe în teren și exerciții tactice cu trageri de luptă”, se arată în anunțul MApN publicat pe Facebook.

De asemenea, instituția mai precizează că acest exercițiu „contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și la îmbunătățirea interoperabilității în cadrul alianței”.

Începând din 3 mai, armata va muta tehnica necesară la Cincu în vederea pregătirii exercițiului.

„Pentru buna desfășurare a exercițiului multinațional SCLE 26, autoritățile naționale, împreună cu aliații NATO, iau toate măsurile necesare pentru a minimiza impactul asupra comunităților locale și traficului rutier, deplasările urmând a fi executate cu preponderență pe timp de noapte”, mai menționează MApN.

Instituția mai precizează că „exercițiile NATO, precum SCLE 26, sunt defensive și transparente, fiind desfășurate cu respectarea deplină a obligațiilor internaționale ale României”.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor