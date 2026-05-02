MApN: Peste 1.700 de soldați din România și din șase țări aliate vor participa la un exercițiu de amploare la Cincu

MApN anunță că în perioada 7-23 mai va avea loc exercițiul multinațional SCORPIONS LEGACY 2026 (SCLE 26). Aproximativ 1.700 de militari, cu 350 de mijloace tehnice, din România și din alte șase țări aliate (Italia, Republica Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, Franța și Bulgaria), vor lua parte la acest exercițiu.

Potrivit MApN, evenimentul este planificat și condus de Comandamentul Brigăzii Multinaționale Sud-Est Craiova și se va desfășura la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu, județul Brașov.

„Obiectivul exercițiului SCORPIONS LEGACY 2026 îl constituie creșterea coeziunii structurilor multinaționale prin desfășurarea unor exerciții de comandament, exerciții de antrenament cu trupe în teren și exerciții tactice cu trageri de luptă”, se arată în anunțul MApN publicat pe Facebook.

De asemenea, instituția mai precizează că acest exercițiu „contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și la îmbunătățirea interoperabilității în cadrul alianței”.

Începând din 3 mai, armata va muta tehnica necesară la Cincu în vederea pregătirii exercițiului.

„Pentru buna desfășurare a exercițiului multinațional SCLE 26, autoritățile naționale, împreună cu aliații NATO, iau toate măsurile necesare pentru a minimiza impactul asupra comunităților locale și traficului rutier, deplasările urmând a fi executate cu preponderență pe timp de noapte”, mai menționează MApN.

Instituția mai precizează că „exercițiile NATO, precum SCLE 26, sunt defensive și transparente, fiind desfășurate cu respectarea deplină a obligațiilor internaționale ale României”.