Un turist bulgar a murit după ce a fost lovit de fulger pe un munte

Un tânăr a murit după ce a fost lovit de fulger în timpul unei furtuni puternice pe Muntele Kom din vestul Bulgariei, a anunțat Serviciul de Salvare Montană (MRS) al Crucii Roșii Bulgare, citat de BTA și Novinite.
O altă persoană a fost rănită în același incident. Deși avea răni grave, ea a reușit să coboare de pe munte până la o cabană. Acolo a primit îngrijiri medicale și apoi a fost transportată la spital.
La misiune a participat și elicopterul medical.
Se pare că cele două victime au fost surprinse de o furtună puternică care s-a dezvoltat foarte rapid.