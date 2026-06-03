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Un planor a aterizat forțat pe un câmp din județul Argeș

Un planor a aterizat forțat, miercuri, pe un câmp din comuna Buzoiești, județul Argeș. Un bărbat a suferit fracturi și a fost dus la spital.
Un planor a aterizat forțat pe un câmp din județul Argeș
Laura Buciu
03 iun. 2026, 14:19, Social
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ISU Argeș intervine cu o autospecială de intervenție și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat în comuna Buzoiești, după ce un planor a aterizat forțat.

În urma accidentului, un bărbat a fost rănit.

Acesta a fost găsit conștient, cooperant. EL prezintă suspiciune de fractură la piciorul stâng, în zona umărului, și traumatisme la nivelul capului și al feței.

În urma acordării primului ajutor calificat, bărbatul a fost transportat la spital.

Pompierii au asigurat un perimetru de protecție și măsurile specifice până la înlăturarea oricărui pericol.

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