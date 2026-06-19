Trafic oprit după ce o autocisternă cu benzină s-a răsturnat pe DN7 în localitatea Cotmeana, județul Argeș

ISU Argeș a transmis, vineri, că o autocisternă încărcată cu 31 tone de benzină s-a răsturnat pe DN7 în localitatea Cotmeana din județul Argeș.

Vehiculul „s-a răsturnat pe lateral, parțial, în afara părții carosabile pe Drumul Național 7”.

Sunt înregistrate scurgeri de combustibil

Potrivit autorităților, „există scurgeri de combustibil, pe la capacele de umplere amplasate la partea superioară a acesteia. Scurgerile sunt vizibile, fiind solicitate două recipiente (tip cub) pentru captarea acestora”.

Șoferul autocisternei „s-a autoevacuat înainte de sosirea forțelor la locul evenimentului. Bărbatul este conștient, cooperant și prezintă multiple traumatisme. A fost preluat de paramedici și transportat la spital”, potrivit ISU Argeș.

Traficul este oprit pe ambele sensuri

Circulația rutieră „este oprită pe ambele sensuri de mers. În apropierea locului accidentului nu ar fi locuințe”, au mai transmis autoritățile.

De asemenea, „forțele de intervenție asigură măsuri pentru prevenirea și stingerea incendiilor, evacuarea șoferilor blocați în trafic din cauza evenimentului produs”. Este realizat „și un perimetru de siguranță”.

„La fața locului acționează 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială CBRN, 1 autospecială de hidroperforare, 2 ambulanțe SMURD, 2 autospeciale de primă intervenție și comandă și 1 autocamion de intervenție cu bazine pentru captarea scurgerilor de benzină (2 cuburi)”, potrivit autorităților.