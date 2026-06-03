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Guvernul aprobă ajutoare de urgență pentru familiile afectate de căderea dronei la Galați: până la 30.000 de lei pentru locuințele distruse

Executivul a aprobat miercuri o hotărâre de guvern privind acordarea de ajutoare de urgență pentru familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate de căderea unei drone în municipiul Galați.
Guvernul aprobă ajutoare de urgență pentru familiile afectate de căderea dronei la Galați: până la 30.000 de lei pentru locuințele distruse
Gabriel Pecheanu
03 iun. 2026, 12:53, Social
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Măsura vine în contextul incidentului produs în noaptea de 29 mai 2026, în urma căruia mai multe locuințe au fost avariate, două persoane au fost rănite, iar peste 70 de locatari au fost evacuați.

Cuantumul ajutoarelor stabilit în funcție de gradul de distrugere

Potrivit deciziei Guvernului, sprijinul financiar acordat variază în funcție de gradul de afectare a locuințelor:

  • 30.000 de lei pentru locuințele afectate integral
  • 25.000 de lei pentru locuințele afectate în proporție de peste 75%, dar nedistruse complet
  • 15.000 de lei pentru locuințele afectate în proporție mai mică de 75%
  • 1.000 de lei pentru persoanele evacuate, pentru acoperirea nevoilor imediate

În cazul în care locuințele încadrate inițial la grade de afectare parțială sunt ulterior declarate distruse complet, beneficiarii vor primi diferența până la suma maximă de 30.000 de lei.

Procedura de acordare a sprijinului financiar

Ajutoarele de urgență vor fi aprobate prin notă de către ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale sau de o persoană desemnată, pe baza centralizărilor realizate de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Galați, cu sprijinul autorităților locale și al comitetelor pentru situații de urgență.

Sumele vor fi acordate din bugetul Ministerului Muncii, în limita unui plafon total de 1 milion de lei.

Evaluarea pagubelor și sprijin pentru sinistrați

Autoritățile locale din Galați au început evaluarea în regim de urgență a pagubelor produse, pentru a stabili măsurile necesare de reconstrucție și sprijin pe termen mediu.

Context

În urma prăbușirii dronei din noapte de 29 mai 2026, două persoane au fost rănite și peste 70 de locatari au fost evacuați de urgență și primesc sprijin din partea autorităților locale. Persoanele care nu au unde să locuiască, sunt cazate temporar în spații asigurate de primărie.

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