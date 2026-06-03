Prima pagină » Social » Sfântul Sinod a aprobat retragerea Mitropolitului Petru din fruntea Mitropoliei Basarabiei

Sfântul Sinod a aprobat retragerea Mitropolitului Petru din fruntea Mitropoliei Basarabiei

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat miercuri retragerea Înaltpreasfințitului Petru din slujirea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor.
Sfântul Sinod a aprobat retragerea Mitropolitului Petru din fruntea Mitropoliei Basarabiei
Oana Antipa
03 iun. 2026, 13:37, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Decizia a fost luată în cadrul ședinței de lucru desfășurate în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Patriarhului Daniel. Potrivit hotărârii adoptate, retragerea presupune încetarea activității administrative, liturgice și pastorale a ierarhului.

Vor începe procedurile pentru alegerea unui nou mitropolit

Patriarhia Română a anunțat că Secretariatul și Cancelaria Sfântului Sinod vor demara procedurile prevăzute de statut pentru alegerea unui nou Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. Deocamdată, instituția nu a anunțat un calendar privind organizarea alegerilor pentru ocuparea funcției.

Aproape trei decenii în fruntea Mitropoliei Basarabiei

Retragerea mitropolitului Petru vine după aproape 30 de ani petrecuți la conducerea Mitropoliei Basarabiei, structură a Bisericii Ortodoxe Române care își desfășoară activitatea în Republica Moldova. Potrivit informațiilor comunicate anterior de Mitropolia Basarabiei, ierarhul, în vârstă de 79 de ani, a decis să se retragă invocând probleme legate de vârstă și sănătate. Acesta a arătat că decizia a fost luată având în vedere interesul Bisericii și necesitatea asigurării continuității activității pastorale și administrative.

Mitropolitul Petru a fost una dintre figurile importante ale vieții religioase din Republica Moldova după proclamarea independenței statului și a avut un rol esențial în reorganizarea și dezvoltarea Mitropoliei Basarabiei sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe Române.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
Marele Iker Casillas a șocat o jurnalistă: „Groaznic. Nici nu putea vorbi... Articula «da» și «nu»!”
GSP.ro
Se întorc vijeliile de vară. Care vor fi zonele cele mai afectate. Prognoza ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este condiția
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Irina Neagu, expert GMF, despre noul context geopolitic din Caucaz: „Bucureștiul nu trebuie să aleagă între Washington și Bruxelles, ci poate contribui la apropierea celor două abordări”
Libertatea
„Voia să divorțeze încă din primele zile”. Fosta soție a lui Putin, mărturii tulburătoare despre anii petrecuți alături de liderul rus
CSID
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un hibrid mai ieftin decât Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia