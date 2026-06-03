Sfântul Sinod a aprobat retragerea Mitropolitului Petru din fruntea Mitropoliei Basarabiei

Decizia a fost luată în cadrul ședinței de lucru desfășurate în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, sub președinția Patriarhului Daniel. Potrivit hotărârii adoptate, retragerea presupune încetarea activității administrative, liturgice și pastorale a ierarhului.

Vor începe procedurile pentru alegerea unui nou mitropolit

Patriarhia Română a anunțat că Secretariatul și Cancelaria Sfântului Sinod vor demara procedurile prevăzute de statut pentru alegerea unui nou Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. Deocamdată, instituția nu a anunțat un calendar privind organizarea alegerilor pentru ocuparea funcției.

Aproape trei decenii în fruntea Mitropoliei Basarabiei

Retragerea mitropolitului Petru vine după aproape 30 de ani petrecuți la conducerea Mitropoliei Basarabiei, structură a Bisericii Ortodoxe Române care își desfășoară activitatea în Republica Moldova. Potrivit informațiilor comunicate anterior de Mitropolia Basarabiei, ierarhul, în vârstă de 79 de ani, a decis să se retragă invocând probleme legate de vârstă și sănătate. Acesta a arătat că decizia a fost luată având în vedere interesul Bisericii și necesitatea asigurării continuității activității pastorale și administrative.

Mitropolitul Petru a fost una dintre figurile importante ale vieții religioase din Republica Moldova după proclamarea independenței statului și a avut un rol esențial în reorganizarea și dezvoltarea Mitropoliei Basarabiei sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe Române.