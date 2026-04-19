Partidul fostului președinte al Bulgariei este în frunte la alegerile anticipate

Radev, care a demisionat din funcția de președinte în ianuarie, a candidat pe baza promisiunii de a combate corupția, după ce o mișcare anti-mită a declanșat o lungă criză politică, potrivit The Guardian.

Bulgaria a cunoscut guverne succesive din 2021, când mitingurile anticorupție au pus capăt administrației conservatoare a liderului său de lungă durată, Boiko Borissov.

Grupul de partide de centru-stânga Bulgaria Progresistă a obținut aproximativ 39% din voturi, cu mult înaintea partidului conservator GERB al lui Borissov, care a scăzut la aproximativ 15%, și a coaliției liberale PP-DB, cu aproximativ 14%, potrivit a două sondaje la ieșirea din urne.

Sondajele la ieșirea din urne au arătat, de asemenea, o prezență la vot de 43,4% și că șase partide ar putea depăși pragul de 4% pentru a intra într-un parlament fragmentat.

Radev a declarat, după anunțarea proiecțiilor inițiale, că: „vom face tot posibilul pentru a evita necesitatea de a merge din nou la urne”.

„(O nouă alegere) va fi un dezastru pentru Bulgaria”, a spus el. „Ar însemna să trecem de la o criză la alta, când tot ce trebuie să facem este să muncim din greu pentru a ieși din aceste crize.”