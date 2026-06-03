„Războiul” dintre guvernul Spaniei și companiile aeriene ajunge la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Se decide dacă bagajul de mână poate fi taxat

Administrația spaniolă a dat în judecată companiile Vueling, Volotea și Ryanair pentru că percep taxe suplimentare pentru bagajele de mână, iar disputa a ajuns acum pe masa instanței europene, scrie El Economista.

Judecătorul Miguel Herrero Liaño a trimis, pe 22 mai, o întrebare preliminară către Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a stabili cum trebuie interpretat regulamentul european. Mai exact, acesta vrea să afle dacă operatorii aerieni pot percepe costuri suplimentare pentru bagajele de mână de tip troller, după ce asigură gratuit un bagaj mic care încape sub scaun.

Documentul arată că hotărârea Curții din 2014 nu a lămurit pe deplin situația, deoarece stabilea doar că bagajul de mână considerat „indispensabil” pentru pasager trebuie să fie gratuit.

Procesul a pornit după ce Ministerul Public a reclamat practicile companiilor aeriene. Acestea permit pasagerilor să transporte gratuit un bagaj de dimensiuni reduse, cu condiția să încapă sub scaun. Orice alt bagaj mai mare, care trebuie depozitat în compartimentele de deasupra, implică însă un cost suplimentar.

Procurorii au cerut anularea acestor condiții, considerând că orice bagaj de mână ar trebui să fie gratuit, atât timp cât respectă cerințele rezonabile privind greutatea, dimensiunile și siguranța.

Companiile aeriene invocă libertatea de a stabili prețurile

Operatorii aerieni susțin însă că legislația europeană le oferă libertatea de a-și stabili tarifele. Ei argumentează că, dacă toți pasagerii ar veni cu bagaje mari în cabină, nu ar exista suficient spațiu pentru toate.

În plus, companiile amintesc că instanța europeană a decis deja că doar bagajul „indispensabil” trebuie transportat gratuit. Acestea mai susțin că legislația spaniolă le dezavantajează în competiția din Uniunea Europeană, deoarece în alte state nu există astfel de restricții.

Bruxelles-ul și Parlamentul European, poziții diferite

Situația este complicată și de pozițiile diferite la nivel european. Parlamentul European a adoptat, pe 4 octombrie 2023, o rezoluție în care a stabilit că libertatea companiilor aeriene de a fixa prețuri „nu include bagajul de mână”.

În schimb, Comisia Europeană a deschis în 2025 o procedură de infringement împotriva Spaniei, considerând că interdicția de a taxa bagajele de mână suplimentare încalcă regulamentul european privind serviciile aeriene.

Judecătorul spaniol solicită acum Curții de Justiție să stabilească limitele clare: dacă este permisă o structură de tarife în care biletul de bază include doar un bagaj mic, iar alte opțiuni, mai scumpe, permit transportul bagajelor în compartimentele de deasupra scaunelor.

De asemenea, instanța întreabă dacă aceste clauze prin care se percep taxe pentru bagajul de mână suplimentar pot fi considerate abuzive.

Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene ar putea avea un impact major asupra modului în care companiile aeriene din Europa își stabilesc prețurile și asupra drepturilor pasagerilor.