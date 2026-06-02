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Senatul a respins proiectul privind alegerea primarilor și șefilor de Consilii Județene în două tururi

Senatul a respins, marți, în plen, propunerea legislativă inițiată de AUR privind revenirea la alegerea primarilor și a președinților de Consilii Județene în două tururi de scrutin, potrivit Agerpres.
Senatul a respins proiectul privind alegerea primarilor și șefilor de Consilii Județene în două tururi
sursa foto: Camera Deputaților
Gabriel Negreanu
02 iun. 2026, 23:34, Politic
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Inițiativa a întrunit 48 de voturi „pentru”, venite din partea senatorilor AUR, USR și PACE – Întâi România, 56 de voturi „împotrivă”, din partea PNL, PSD și UDMR, și o abținere.

Proiectul prevedea ca primar să fie declarat ales candidatul care obține majoritatea voturilor valabil exprimate. În cazul în care niciun candidat nu întrunea această majoritate, urma să fie organizat un al doilea tur de scrutin, la două săptămâni după primul, la care să participe primii doi candidați clasați în ordinea numărului de voturi obținute.

De asemenea, propunerea reglementa organizarea unui al doilea tur și în caz de balotaj între mai mulți candidați la funcția de primar, situație în care ar fi urmat să participe toți candidații aflați la egalitate. După al doilea tur, câștigător ar fi fost declarat candidatul care obținea cel mai mare număr de voturi.

O procedură similară era prevăzută și pentru alegerea președinților de Consilii Județene.

În expunerea de motive, inițiatorii au susținut că este necesară revenirea la un sistem de vot care să răspundă „dublei exigențe privind reprezentativitatea și legitimitatea”.

În timpul dezbaterilor, senatorul PSD Robert Cazanciuc a afirmat că, într-un sistem electoral cu un singur tur pentru aleșii locali, electoratul „alege gospodarul”, în timp ce, în cazul scrutinului în două tururi, „intervine politicul”.

Propunerea legislativă urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.

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