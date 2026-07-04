Sighiartău: PNL ar fi „câștigătorul net” al alegerilor anticipate. Liberalul susține primarii aleși în două tururi

Întrebat ce scor ar obține PNL în cazul unor alegeri anticipate, Robert Sighiartău a afirmat la Digi 24 că liberalii ar depăși semnificativ rezultatul înregistrat la scrutinul parlamentar din 2024.

„Partidul Național Liberal, cu siguranță, ar lua mult mai mult decât a luat la alegerile parlamentare care au avut loc în decembrie 2024. Acum nu vreau să dau publicității datele pe care le avem noi din sondaje, dar e clar că Partidul Național Liberal, dacă ar fi anticipate, presupunând acest lucru, ar fi câștigătorul net al acestor alegeri anticipate, în sensul în care ar avea o creștere de 10%”, a declarat Sighiartău.

„Partidul Național Liberal nu se userizează”

Liderul liberal a respins și afirmațiile potrivit cărora PNL s-ar apropia de USR.

„Este o temă falsă. Partidul Național Liberal nu se userizează. Partidul Național Liberal, din potrivă, se întărește identitar, odată ce s-a rupt de Partidul Social-Democrat și de influența lui”, a spus acesta.

Liberalul susține alegerea primarilor în două tururi

Robert Sighiartău s-a pronunțat și în favoarea revenirii la alegerea primarilor în două tururi.

El a precizat că în PNL există opinii diferite pe această temă, însă, din punctul său de vedere, acest sistem oferă o legitimitate mai mare edililor aleși.

„Eu sunt adeptul alegerii primarilor în două tururi. Personal, asta cred. Partidul Național Liberal are voci diferite pe această temă și le respectăm. Sigur, există argumente pro-contra pe fiecare model, dar cel puțin din perspectiva mea, cred că alegerea primarilor în două tururi dă legitimitate mai mare primarului care a câștigat alegeri”, a afirmat liderul PNL.

Sighiartău a spus că încearcă de mai mult timp să promoveze această idee în partid și consideră că primarii cu rezultate bune nu ar avea motive să se opună schimbării sistemului electoral.

„Primarilor foarte buni, cu rezultate, nu le este frică. De obicei, acești primari câștigă cu 60%, cu peste 50% din voturi din primul tur. Și atunci nu ar exista o problemă pentru dânșii. Eu cred și susțin acest lucru, că ar trebui să existe două tururi”, a declarat Robert Sighiartău.