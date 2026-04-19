Alegeri parlamentare anticipate în Bulgaria. Alegătorii, chemați la vot pentru a opta oară în cinci ani. Ce indică sondajele

Țara vecină României, membră a NATO și, de la 1 ianuarie, a zonei euro – a fost cufundată în instabilitate politică în ultimii ani. La mijlocul lunii decembrie 2025, guvernul de coaliție condus de partidul conservator GERB a demisionat în urma demonstrațiilor din capitala, Sofia, și din alte orașe, susținute de Rumen Radev, care denunțau corupția, potrivit Le Figaro.

Presa bulgară a remarcat că pentru observatorii occidentali „Radev este următorul Orban”, scrie publicația Novinite. Fost pilot NATO s-a confruntat cu Bruxelles-ul, a pus la îndoială ajutorul militar acordat Ucrainei și a denunțat acordul de securitate semnat de guvernul interimar al Bulgariei cu Kievul. Politico l-a plasat pe o listă scurtă de potențiali succesori la rolul lui Orban de „ principal perturbator ” al UE, menționând că Bruxelles-ul „reflectă deja ascensiunea imperiului Rumen”.

Însă analogia înțelege greșit peisajul bulgar. Bulgaria are deja propriul Orban, iar numele lui este Boyko Borissov.

Cine sunt cei doi

Înainte de a fi ales pentru prima dată președinte în 2016, generalul Rumen Radev, fost pilot militar, comandase Forțele Aeriene Bulgare. Candidatura sa a fost susținută de socialiștii pro-ruși. În timpul primelor proteste anticorupție din 2020, el i-a susținut și pe manifestanți, ceea ce i-a adus simpatia unor alegători ai partidelor liberale pro-europene.

Acest sprijin l-a ajutat să obțină un al doilea mandat în 2021, cu aproape 67% din voturi în al doilea tur, învingându-l pe candidatul susținut de GERB. Cu toate acestea, opoziția sa față de ajutorul militar acordat Ucrainei i-a determinat pe mulți dintre criticii săi să-l prezinte drept pro-rus. Într-un interviu acordat CNN în iunie anul trecut, el și-a exprimat dezamăgirea față de sprijinul slab din cadrul Uniunii Europene pentru „eforturile de pace” ale președintelui american Donald Trump, potrivit Le Figaro.

Boiko Borissov a fost figura dominantă în politica bulgară din 2009. Fost bodyguard și pompier, care a avansat în grad în Ministerul de Interne, a ajuns la putere promițând să combată corupția și să restabilească ordinea. Partidul său, GERB, a câștigat toate alegerile parlamentare din 2009, cu doar scurte întreruperi când cabinetul Petkov a condus timp de 6 luni (decembrie 2021) și când guvernele interimare au preluat puterea.

Novinite scrie că mandatul său a produs ceea ce criticii descriu drept o capturare sistematică a statului. „Parchetul, Consiliul Judiciar Suprem, comitetul anticorupție – toate capturate de GERB și de oamenii lui Borissov”, așa cum a rezumat un deputat european. Multiplele scandaluri de interceptări telefonice, fotografiile scurse cu bani și lingouri de aur despre care se presupune că ar fi fost găsite în reședința sa și o mișcare de protest din 2020 care a adus zeci de mii de oameni în stradă nu au reușit să-l înlăture.

Ce arată sondajele

Sondajele finale premergătoare votului dezvăluie o imagine fragilă a majorității în cursa electorală din Bulgaria, potrivit publicației Novinite.

În cel mai recent sondaj al său, Alpha Research plasează Bulgaria Progresistă pe primul loc cu 34,2%, urmată de GERB cu 19,5%. Pe locul trei se află PP-DB cu 11,6%, în timp ce DPS deține 9,4%. Pe locul cinci se află Renașterea cu 5,8%, iar BSP intră la limită în parlament cu exact 4%. Sociologul Boryana Dimitrova a remarcat că „marea intrigă nu este legată de primul loc, ci de numărul de partide care vor fi în următorul parlament”, subliniind că acest lucru va determina viitoarele opțiuni de coaliție.

Un al doilea sondaj realizat de „Myara” arată un model similar de clasament, dar cu mici variații ale procentelor. Acesta plasează Bulgaria Progresistă la 34,6% și GERB la 18,5%, urmate de PP-DB la 11,4%, DPS la 9,1% și Renaștere la 7,4%. BSP se situează din nou la pragul de 4%, în timp ce partidele mai mici, precum „ Siyanie” și MECH, rămân puțin sub acesta.

Agenția Trend oferă o imagine ușor diferită, proiectând cinci partide în parlament, Bulgaria Progresistă cu 33,2% și GERB cu 19,1%. PP-DB rămâne pe locul trei, în timp ce DPS și Revival urmează îndeaproape. BSP rămâne din nou aproape de pragul de 4%, alături de „ Siyanie ” și MECH , care rămân, de asemenea, la o distanță apropiată.

În toate cele trei studii, sociologii sunt de acord asupra câtorva puncte cheie: Bulgaria progresistă conduce confortabil, concurența pentru pozițiile de la mijlocul clasamentului rămâne strânsă, iar componența finală a parlamentului va depinde în mare măsură de alegătorii care se decid târziu și de prezența la vot, estimată la aproximativ 3,2-3,3 milioane de participanți.

Alegerile parlamentare anticipate din 19 aprilie sunt cel de-al opt-lea rând de alegeri ale Adunării Naționale din Bulgaria din 2021 și urmează demisiei guvernului Jeliazkov din decembrie 2025.

La aceste alegeri anticipate pentru Adunarea Națională, un total de 14 partide și 10 coaliții candidează, comparativ cu 22 de partide și nouă coaliții la alegerile din octombrie 2024.