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Franța amendează Shein cu 22 de milioane de euro pentru încălcarea normelor privind protecția consumatorilor

Franța a amendat platforma online Shein cu peste 22 de milioane de euro pentru încălcarea regulilor de protecție a consumatorilor.
Franța amendează Shein cu 22 de milioane de euro pentru încălcarea normelor privind protecția consumatorilor
Iulian Moşneagu
03 iun. 2026, 17:35, Economic
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Direcția Generală pentru Concurență, Protecția Consumatorilor și Combaterea Fraudei (DGCCRF) a anunțat miercuri că sancțiunea vine în urma unei investigații realizate anul trecut, care a arătat că platforma nu a respectat legislația privind consumatorii în mai multe privințe, informează dpa și Reuters.

DGCCRF a amendat compania Shein cu 16,7 milioane de euro pentru nereguli legate de confirmarea comenzilor și cu 5,8 milioane de euro pentru nereguli privind returnările și informațiile referitoare la calitatea de mediu a produselor.

Autoritatea spune că unele confirmări de comandă trimise de Shein nu includeau informații obligatorii, precum prețul, data cumpărării, termenul de livrare, datele vânzătorului și informațiile despre garanție.

„Problemele tehnice, care nu au avut niciun impact asupra consumatorilor și care au fost deja rezolvate acolo unde a fost necesar, au fost invocate ca motiv pentru aplicarea unei sancțiuni excepționale”, a declarat un purtător de cuvânt al Shein. „Prin urmare, intenționăm să contestăm cu fermitate ambele sancțiuni în întregime”.

Sancțiunea vine după ce Franța a amendat Shein cu 40 de milioane de euro anul trecut, pentru presupuse reduceri înșelătoare.

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