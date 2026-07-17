Franța blochează accesul la Polymarket. Motivul invocat de autoritățile de reglementare

Autoritatea Națională pentru Jocuri de Noroc din Franța (ANJ) a anunțat că accesul la platforma online Polymarket va fi blocat pe teritoriul francez, consolidând astfel măsurile adoptate în noiembrie 2024, când autoritățile au interzis tranzacțiile financiare către acest site, notează AFP.

Polymarket este o platformă online care le permite utilizatorilor să parieze pe rezultatul unor evenimente viitoare, cotele fiind actualizate în timp real. ANJ a explicat că simpla disponibilitate a site-ului pe teritoriul Franței constituie o formă de publicitate mascată.

„Publicitatea, prin orice mijloace, în favoarea unui site de pariuri sau de jocuri de noroc neautorizat constituie infracțiune”, a transmis vineri autoritatea franceză.

Deși Franța permite în mod legal pariurile sportive online, prin această decizie, Parisul se alătură altor state europene precum Germania, Italia și Spania în efortul de a restricționa sau bloca complet aceste platforme.

ANJ a precizat că, în ciuda interdicției privind tranzacțiile efectuate de pe conturi franceze, numărul accesărilor platformei din Franța a continuat să crească, ajungând la 578.751 de vizite în cursul lunii trecute.

Platformele de acest tip au fost implicate în mai multe controverse în cursul anului. În luna aprilie, serviciul meteorologic francez a depus o plângere după ce una dintre sondele sale meteorologice a fost compromisă informatic, într-un presupus demers de influențare a pariurilor plasate pe Polymarket.

Totodată, un militar american este vizat de o anchetă federală după ce ar fi utilizat informații clasificate pentru a plasa pariuri cu privire la operațiunea desfășurată în luna ianuarie pentru capturarea fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro. Potrivit acuzațiilor, acesta ar fi obținut câștiguri de peste 400.000 de dolari.

De asemenea, Casa Albă a anunțat joi suspendarea unui operator de teleprompter, suspectat că a plasat pariuri pe conținutul discursurilor președintelui american Donald Trump.